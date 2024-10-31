Українка з 15 розміром грудей Міла Кузнєцова розсекретила свою вагу

Модель plus-size Міла Кузнєцова є володаркою найбільших грудей України.

Зараз знаменитість не відчуває жодного дискомфорту. Однак Міла зізнається, що у шкільни роки комплексувала. Коли груди Кузнєцової почали рости, вона помітила, що відрізняється від решти дівчат. Однак майбутня модель не хотіла цього. Міла приховувала свій бюст. Ба більше, знаменитість навіть замислювалася над тим, аби зменшити розмір грудей. Однак із закінченням школи всі комплекси Міли з цього приводу зникли.

Міла Кузнєцова / Фото: instagram.com/mila_kuznetsova10

"Були комплекси, коли я навчалася в школі, я вже була трішечки не така, як всі дівчата. І я носила такі широкі светри, все закривала, прикривала і не сприймала той факт, що в мене вже груди виросли. Я просто була дуже-дуже сором'язлива. Я навіть не могла перевдягнутися при дівчатах, почувалася не такою. Мене дуже часто запитують, чи хотіла я зменшити груди. От коли я була в школі, мені хотілося бути такою, як всі, не виділятися. Але я закінчила школу і всі мої комплекси залишилися там", - розповіла модель для Oboz.Life.

Наразі Міла Кузнєцова не комплексує через чималий розмір грудей, а саме 15-й. Модель одягає ті речі, які їй подобаються, і залюбки підкреслює свій бюст. До речі, знаменитість зазначила, що її вага становить майже 100 кілограмів.

Міла Кузнєцова / Фото: instagram.com/mila_kuznetsova10

"Я пишечка, я майже 100 кілограмів важу, трішки менше. І я можу вдягатися так, як мені подобається. Я можу відкрити декольте, вдягнути коротку спідницю, джинси. Я не вдягаю якийсь мішок, щоб мене не бачили, щоб бути якоюсь сірою мишкою. Я самовиражаюся так, як я хочу", - додала модель.

Нагадаємо, нещодавно журналістка Аліна Доротюк зізналась, що мала 10-й розмір грудей. Однак інтерв'юерка зробила операцію, аби зменшити бюст.

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