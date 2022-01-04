Українка з найбільшими вилицями показала себе до пластики та шокувала фанів

Фанам Настя до хірургічного втручання подобалася більше.

Володарка найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук продовжує шокувати фанів своїм виглядом до пластики.

Так, на сторінці в Instagram знаменитість розмістила колаж, на якому зображена до своїх приголомшливих перетворень. Раніше Настя була білявкою з акуратним обличчям. Потім же Покрещук вставила імпланти у вилиці, а волосся перефарбувала у яскраво рожевий колір.

На знімку також блогерка зображена з лінзами: "І ще раз – 30 і 33. Що скажеш?" – підписала колаж знаменитість.

Анастасія Покрещук до та після операції / instagram.com/_just__queen_

Шанувальники розділилися на два табори. Одні впевнені, що раніше Покрещук мала набагато кращий вигляд. Інші ж підтримали блогерку та порадили їй нікого не слухати: "нікого не слухай! Лише своє серце! Тобі подобається, тобі комфортно – це головне! Ти прийшла в цей світ не для того, щоб відповідати чиїмось стандартам та бажанням. Ти прийшла – бути собою, єдиною та неповторною. Будь собою", "раніше було краще", "мені 38 і мені подобається ,що ти виробляєш", "30 однозначно, очі без лінз взагалі вогонь".

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