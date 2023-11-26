Українка з найбільшими вилицями приголомшила кількістю зроблених пластичних операцій

Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук кардинально змінила свій зовнішній вигляд за допомогою пластичних операцій.

Настя не приховує цього та не соромиться розповідати. У програмі "Неймовірна правда про зірок" Покрещук перерахувала, до яких пластичних операцій вдавалася. Блогерка збільшувала груди чотири рази. Щоправда, який у неї розмір бюста, Настя не знає.

Анастасія Покрещук

Також блогерка робила ліпофілінг (пересадка власного жиру до сідниць), глютеопластику (пластика сідниць зі зміною розмірів і форми), змінювала прес за допомогою пластики, видаляла грудки Біша і вдавалася до ліпосакції.

"Я не знаю, який це розмір грудей, чесно, але це 1050 мл силікону у кожній. У мене був ліпофілінг, це беруть жир із тіла і накачують його в сідниці. Потім у мене є імплант, глютеопластика, це теж у сідницях. Прес у мене є ще, теж операція. Грудки Біша я видаляла, ліпосакція", - перерахувала блогерка.

Анастасія Покрещук до та після пластики / Фото: instagram.com/justqueen8888

А от вартість пластичних операцій Покрещук не квапиться розсекречувати. Як зізналась блогерка, вона не любить про таке розповідати.

"Просто не люблю я розповідати про ціни", - наголосила Покрещук.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова наважилася на пластичну операцію. Знаменитість збільшила собі груди. Гвоздьова вже розсекретила, скільки заплатила за операцію.

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