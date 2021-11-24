Українка з найбільшими вилицями топлес ошелешила розміром бюсту після операції

Настя Покрещук поділилася селфі, де позувала лише у трусиках.
Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук, яка нещодавно збільшила груди, знає, як потішити своїх фанів.
На сторінці в Instagram зірка Мережі опублікувала нове гаряче селфі, де постала топлес. Блогерка, одягнена лише у мереживні трусики, прикрила голі груди довгим волоссям. Настя ошелешила розміром принад та похвалилася пласким животиком і соковитими сідницями.
"І знову погладшала", – прокоментувала гаряче фото знаменитість.
Юзери поквапилися втішити кумирку компліментами, заначивши, що Покрещук розкішна.
- Фігура красива
- Дівчина-бомба
- Яка краса, боже
- Ти просто себе накручуєш
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