Українка з найбільшими вилицями топлес ошелешила розміром бюсту після операції

Настя Покрещук поділилася селфі, де позувала лише у трусиках.

Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук, яка нещодавно збільшила груди, знає, як потішити своїх фанів.

На сторінці в Instagram зірка Мережі опублікувала нове гаряче селфі, де постала топлес. Блогерка, одягнена лише у мереживні трусики, прикрила голі груди довгим волоссям. Настя ошелешила розміром принад та похвалилася пласким животиком і соковитими сідницями.

Анастасія Покрещук / instagram.com/_just__queen_

"І знову погладшала", – прокоментувала гаряче фото знаменитість.

Юзери поквапилися втішити кумирку компліментами, заначивши, що Покрещук розкішна.

Фігура красива

Дівчина-бомба

Яка краса, боже

Ти просто себе накручуєш

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