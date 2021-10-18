Українка з найбільшими вилицями у світі поділилась, навіщо вдавалась до пластики

Українка з найбільшими вилицями у світі поділилась, навіщо вдавалась до пластики

Зірка показала фото 2018 року.

Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук показала, який вигляд мала 2018 року.

Так, зірка тоді лише накачала собі губи. В неї було світле біляве волосся. Тоді Анастасія ще не збільшила собі вилиці.

Анастасія Покрещук / instagram.com/_just__queen_

"Вирішила згадати минуле. От що я мала на увазі, коли говорила, що лише губи ситуацію не врятували б. До речі, це фото було зроблене 2018 року", - говорить Настя.

До слова, знаменитості не подобалося, який вона вигляд мала до пластичних операцій.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання