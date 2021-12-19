Українка з найбільшими вилицями у світі похизувалася ідеальною фігурою у бікіні після ліпосакції

Зірка показала кадри з відпочинку.
Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук вже вкотре лягла під ніж пластичного хірурга.
До слова, цього разу знаменитість вдалася до ліпосакції. Так, зірка зробила собі ідеальну фігуру, видаливши з-під шкіри жирові відкладення.
Звісно ж блогерка не могла не показати підписникам свої нові форми. Так, зірка у своєму Instagram опублікувала кадри з відпочинку. На відео Анастасія постала в рожевому бікіні. Зірка продемонструвала пишний бюст, кубики преса, стрункі ніжки та осинову талію.
Фани оцінили нову фігуру Насті. Вони зазначили, що їхня кумирка має просто неперевершений вигляд. Деякі взагалі не могли відірвати очей від відео.
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