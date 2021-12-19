Українка з найбільшими вилицями у світі похизувалася ідеальною фігурою у бікіні після ліпосакції

Українка з найбільшими вилицями у світі похизувалася ідеальною фігурою у бікіні після ліпосакції

Зірка показала кадри з відпочинку.

Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук вже вкотре лягла під ніж пластичного хірурга.

До слова, цього разу знаменитість вдалася до ліпосакції. Так, зірка зробила собі ідеальну фігуру, видаливши з-під шкіри жирові відкладення.

Анастасія Покрещук показала фігуру після ліпосакції / instagram.com/_just__queen_

Звісно ж блогерка не могла не показати підписникам свої нові форми. Так, зірка у своєму Instagram опублікувала кадри з відпочинку. На відео Анастасія постала в рожевому бікіні. Зірка продемонструвала пишний бюст, кубики преса, стрункі ніжки та осинову талію.

Анастасія Покрещук показала фігуру після ліпосакції / instagram.com/_just__queen_

Фани оцінили нову фігуру Насті. Вони зазначили, що їхня кумирка має просто неперевершений вигляд. Деякі взагалі не могли відірвати очей від відео.

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