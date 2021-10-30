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Українка з найбільшими вилицями у світі похвалилася грудьми після мамопластики

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Українка з найбільшими вилицями у світі похвалилася грудьми після мамопластики

Анастасія Покрещук / instagram.com/_just__queen_

Настя Покрещук показала фото, де постала у шкіряній сукні.

Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук, яка нещодавно збільшила ще й груди, похвалилася бюстом.

У своєму Instagram блогерка запостила серію фото, на яких зухвало позувала на камеру у клітці. Вона одягнула чорну шкіряну сукню, яка ледь прикрила принади. Зірка Мережі підкреслила нові чималі форми.

Анастасія Покрещук / © instagram.com/_just__queen_
Анастасія Покрещук / instagram.com/_just__queen_

Образ Насті нагадав її прихильникам мультиплікаційну героїню Джессіку Реббіт.

  • Джессіка Реббіт
  • Чи це не Джессіка Реббіт?
  • Ти прекрасна! Ух, ці форми
  • Краса
Анастасія Покрещук / © instagram.com/_just__queen_
Анастасія Покрещук / instagram.com/_just__queen_

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