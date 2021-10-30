Українка з найбільшими вилицями у світі похвалилася грудьми після мамопластики

Настя Покрещук показала фото, де постала у шкіряній сукні.
Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук, яка нещодавно збільшила ще й груди, похвалилася бюстом.
У своєму Instagram блогерка запостила серію фото, на яких зухвало позувала на камеру у клітці. Вона одягнула чорну шкіряну сукню, яка ледь прикрила принади. Зірка Мережі підкреслила нові чималі форми.
Образ Насті нагадав її прихильникам мультиплікаційну героїню Джессіку Реббіт.
- Джессіка Реббіт
- Чи це не Джессіка Реббіт?
- Ти прекрасна! Ух, ці форми
- Краса
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