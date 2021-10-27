Українка з найбільшими вилицями у світі показала обличчя без фільтрів та макіяжу

Українка з найбільшими вилицями у світі показала обличчя без фільтрів та макіяжу

Фани засипали блогерку компліментами.

Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук показала, який вигляд має без макіяжу.

Так, фани блогерки звикли її бачити в яскравому образі. Втім, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на яких зображена без жодної краплі декоративної косметики. До слова, фільтри зірка також вирішила не використовувати. Своє яскраве рожеве волосся Анастасія зібрала в кіску.

Анастасія Покрещук без макіяжу / instagram.com/_just__queen_

"Ні макіяжу, ні фільтрів. Вилиці червоні, тому що тиск високий сьогодні", - підписала світлини знаменитість.

Анастасія Покрещук без макіяжу / instagram.com/_just__queen_

Шанувальники зірки були просто ошелешені. Вони зазначили, що їй дуже личить такий образ.

Гарна! Ти найщиріша блогерка!

Без жовтого тонального крему вам набагато краще!

Хоч і без макіяжу, але ти дуже гарна. Обожнюю тебе!

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