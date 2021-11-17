Українка з найбільшими вилицями у світі показала оголені груди після мамопластики

Настя вміє здивувати своїх шанувальників.
Українка з найбільшими вилицями у світі Анастасія Покрещук, яка нещодавно збільшила груди, ніяк не натішиться новими формами.
Блогерка максимально відверта зі своїми підписниками, тому гарячі кадри у її Instagram – не рідкість. Так, цього разу зірка Мережі розмістила світлину, на якій постала топлес у самих трусиках. Настя, обмащена пантенолом, похвалилася фігурою, зокрема, пружними сідницями та чималим бюстом.
"З пантенолом дещо перебір", – прокоментувала допис Покрещук.
Шанувальники зірки, як завжди, були щедрі на компліменти. Вони зазначили, що блогерка приголомшлива.
- Краса, хоч і з жертвами
- Ви така красива
- Мені здається, тебе чим не намастиш, ти будеш ох***на
- Дуже сексуально
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