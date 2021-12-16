Українка з найбільшими вилицями у світі показала себе 18-річною та зізналась, чи шкодує про пластику

Українка з найбільшими вилицями у світі показала себе 18-річною та зізналась, чи шкодує про пластику

Зірка показала себе до пластики.

Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук відповіла на запитання своїх прихильників.

Зокрема, в Instagram-stories у зірки поцікавилися, чи шкодувала вона коли-небудь про те, що зробила так багато пластичних операцій і чи хотіла б повернути свою зовнішність. На що Настя дала чітко зрозуміти, що не подобалась собі раніше.

Анастасія Покрещук до та після пластики / instagram.com/_just__queen_

Так, блогерка опублікувала фото, на якому їй лише 18 років. Тоді зірка ще не лягала під ніж пластичного хірурга. Настя відповіла, що точно не хотіла б повернути свою зовнішність.

Анастасія Покрещук до та після пластики / instagram.com/_just__queen_

Також зірка показала фото, на якому їй 21 рік. Сама ж вона переконана, що зараз має кращий вигляд, ніж раніше.

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