Українка з найбільшими вилицями у світі показала себе 18-річною та зізналась, чи шкодує про пластику

Зірка показала себе до пластики.
Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук відповіла на запитання своїх прихильників.
Зокрема, в Instagram-stories у зірки поцікавилися, чи шкодувала вона коли-небудь про те, що зробила так багато пластичних операцій і чи хотіла б повернути свою зовнішність. На що Настя дала чітко зрозуміти, що не подобалась собі раніше.
Так, блогерка опублікувала фото, на якому їй лише 18 років. Тоді зірка ще не лягала під ніж пластичного хірурга. Настя відповіла, що точно не хотіла б повернути свою зовнішність.
Також зірка показала фото, на якому їй 21 рік. Сама ж вона переконана, що зараз має кращий вигляд, ніж раніше.
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