Українка з найбільшими вилицями у світі показала, який вигляд мала в 16 років без пластики

Українка з найбільшими вилицями у світі показала, який вигляд мала в 16 років без пластики

Зірка поділилася архівним фото.

Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук показала архівне фото.

Так, у своєму Instagram зірка опублікувала світлину, на якій їй всього 16 років. На знімку майбутню знаменитість майже не впізнати. Тоді вона ще не робила пластичних операції та не фарбувала волосся яскравими кольорами.

"Що знайшла! 16 та 32!" - підписала фото зірка.

Анастасія Покрещук до та після пластики / instagram.com/_just__queen_

До слова, зірка порівняла, який вона вигляд мала тоді та який має зараз. Так, Настю зовсім не впізнати. На другому фото у неї вже зроблені вилиці та накачані губи. Також у зірки змінилася форма підборіддя.

До слова, навіть фани Насті зізналися, що не впізнали б її на фото, де вона постала 16-річною. Деякі ж прихильники зірки порівняли її з Патрицією Реджані.

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