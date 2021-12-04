Українка з найбільшими вилицями у світі розповіла про своє перше кохання

Українка з найбільшими вилицями у світі розповіла про своє перше кохання

Зірка вперше закохалася у 19 років.

Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук вирішила відповісти на запитання своїх прихильників.

Зокрема, шанувальників цікавило особисте життя знаменитості. В Instagram-stories Настю попрохали, аби вона розповіла про своє перше кохання.

Блогерка відверто поділилась, що вперше закохалась, коли їй було 19 років. Втім, зірка говорить, що це була "справжня драма".

Анастасія Покрещук розповіла про своє перше кохання / instagram.com/_just__queen_

"І, звісно ж, була драма. Це було вперше й востаннє, коли я страждала через чоловіків", - відповіла Настя.

До речі, також зірка розповіла, як збирається святкувати Новий рік. Знаменитість говорить, що лишатиметься до опівночі вдома з родиною, а потім вже вирушить святкувати з друзями.

Анастасія Покрещук розповіла, як святкуватиме Новий рік / instagram.com/_just__queen_

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