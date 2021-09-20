Українка з найбільшими вилицями у світі станцювала у стрингах за тиждень після нової операції

Українка з найбільшими вилицями у світі станцювала у стрингах за тиждень після нової операції

Анастасія Покрещук збільшила груди.

Володарка найбільших вилиць у світі Анастасія Покрещук, яка нещодавно знову лягла під ніж пластичного хірурга, показалася за тиждень після операції.

У своєму Instagram українська блогерка розмістила відео, на якому потанцювала на камеру у червоних стрингах, компресійних панчохах та ліфі, оскільки збільшила груди. Зірка Мережі похвалилася пружними сідницями, сталевим пресом та стрункою фігурою.

"8-й день після моєї операції! Набряки після ліпо майже пройшли, залишилися синці. Груди звичайно ще набряклі і величезні", – поділилася блогерка.

У коментарях юзери поцікавилися, чи вдавалася Настя до збільшення сідниць. Блогерка дала ствердну відповідь.

Нагадаємо, нещодавно модель з 15 розміром бюсту Міла Кузнєцова у купальнику ледь прикрила величезні груди. Зірка Мережі уявила себе рятівницею Малібу.

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