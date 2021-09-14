Українка з найбільшими вилицями у світі знову вдалась до пластичної операції

Українка з найбільшими вилицями у світі знову вдалась до пластичної операції

Цього разу Анастасія Покрещук вирішила збільшити груди.

Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук знову лягла під ніж пластичного хірурга.

На сторінці в Instagram Покрещук похизувалася тим, що вдруге збільшила собі груди. Так, вона говорить, що природні груди у неї надто маленькі, а вона завжди хотіла великі. Тому звернулася за допомогою до пластичного хірурга.

Анастасія Покрещук збільшила груди / instagram.com/_just__queen_

Проте, бажаний об’єм грудей вдалося зробити не з першого разу, адже потрібен був який час на те, аби шкіра розтягнулася. Та через пів року знаменитість досягла свого та вставила собі імплант бажаного розміру.

Операцію блогерка робила в одній із клінік Стамбулу. Вже через чотири години після хірургічного втручання Анастасія танцювала та співала у своїй палаті.

Анастасія Покрещук в лікарні / instagram.com/_just__queen_

"Я максимально щаслива і добре себе почуваю", - поділилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Жук шокував глибокою раною на руці та показав, як йому знімали шви. Танцівнику належить тривала реабілітація.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання