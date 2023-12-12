Українка з найбільшими вилицями у світі зробила чергову пластичну операцію і приголомшила результатом

Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук наважилася на чергову пластичну операцію.

Хірургічне втручання зірці Мережі робили в Стамбулі, Туреччина. Своє тіло знаменитість довіряє місцевим лікарям від 2020 року. Цього разу Анастасія вдалася до глютеопластики.

Анастасія Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Блогерці в сідниці вставили силіконові імпланти об'ємом 655 мл. Раніше Покрещук вже робила глютеопластику. Однак тоді імпланти були значно меншими. Наразі ж у блогерки в сідницях твердий силікон, який вирізали спеціально під її фігуру.

Анастасія Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

"Зрозуміло, що великі – 655 мл. Я спочатку хотіла 500 мл, але було 360 мл, бо тканина має розтягнутися. Потім глянула на дівчат, у яких 600 мл, і мені вставили 655 мл. Це унікальний імплант – твердий силікон. Його можна вирізати під твоє тіло, воно ще все вирізалося під мене, бо я занадто худорлява", - пояснила блогерка.

Анастасія Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Також Покрещук вже й похвалилася результатом. Як запевняє блогерка, тепер у неї більш жіночні та округлі сідниці, немов вона щойно вийшла зі спортзали.

"Сідниці більш жіночі, більш округлі і більше випирають", - прокоментувала Покрещук.

Анастасія Покрещук / Фото: instagram.com/justqueen8888

Тим часом думки користувачів у коментарях розділилися. Одні підтримали Покрещук, а інші розкритикували, мовляв, це вже занадто.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко здивувала кардинальними змінами у зовнішньому вигляді. Знаменитість висвітлила брови та розповіла, як схудла на 10 кілограмів.

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