Українка з найбільшими вилицями відповіла, що буде з її тілом через 15 років після пластичних операцій

Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук відповіла, як численні пластичні операції вплинуть на її зовнішній вигляд, коли мине 15 років.

Так, зірка Мережі часто зверталася за послугами пластичних хірургів. Богерка збільшувала груди і вилиці, робила пластику сідниць та преса, видаляла грудки Біша, вдавалася до ліпосакції та інше. Знаменитість ділиться, що пластичні операції з роками не впливатимуть на її тіло. Єдине, потрібно буде робити підтяжки, аби шкіра не обвисала. Окрім того, Анастасія Покрещук може й позбутися імплантів, якщо забажає.

Анастасія Покрещук / Фото: скриншот з відео

"Коли мені буде 50…Нічого не буде! А що може бути? Якщо витягнути філери, то треба робити підтяжки. Може, в моєму випадку трішки специфічно воно буде. Для себе, можливо, колись захочу зняти філери", - розповіла блогерка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Анастасія Покрещук робила чимало пластичних операцій, однак найболіснішою для неї була перша пластика грудей. Як говорить зірка Мережі, вона тоді навіть самостійно встати з ліжка не могла. Всі інші операції Покрещук перенесла легко. До речі, груди блогерка збільшувала чотири рази. Наразі ж вона не планує щось змінювати в собі.

Анастасія Покрещук / Фото: скриншот з відео

"Це були перші груди. Це було дуже боляче. Я взагалі не могла з ліжка сама встати. Мені здавалося, що щось там порветься, щось там станеться. Такого не сталося, але було дуже боляче. Перша операція – коли м'яз не розуміє, що там щось може бути - це дуже боляче, а інші всі - ні. Груди збільшувала чотири рази, поки дійшла до результату якого хотіла. Коли вже груди опустяться, тоді вже буду підтягувати", - поділилася Покрещук.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова збільшила груди. Хореографиня ділилася, який дискомфорт відчуває після хірургічного втручання.

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