Українка з найбільшими вилицями у світі показала своє обличчя до всіх пластичних операцій

Анастасія Покрещук

Реклама

Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук показала своє обличчя до всіх пластичних операцій.

Так, зірка Мережі неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга. Анастасія Покрещук відверто демонструє всі свої трансформації. Разом із тим блогерка не цурається показати архівні світлини, де постає взагалі без пластики.

Реклама

Цього разу в Instagram-stories Анастасія Покрещук опублікувала кадр, на якому вона зображена до всіх пластичних операцій. Підписники поцікавились, як би вона охарактеризувала свою зовнішність тоді. Блогерка лаконічно відповіла: «Звичайна».

Реклама

Анастасія Покрещук до пластичних операцій / © фото з соцмереж

Які пластичні операції робила Анастасія Покрещук

Анастасія Покрещук неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга. Найвідоміша її трансформація — це збільшення вилиць. Також Анастасія Покрещук робила мамопластику. Ба більше, аби досягнути бажаного результату, знаменитості довелося перенести й не одну операцію. Ще вона видалила грудки Біша.

Окрім того, Анастасія Покрещук робила ліпосакцію та моделювання фігури, зокрема, кубики преса на животі. Ще блогерка збільшила сідниці — вставила імплант та змінила форму.

До речі, цьогоріч Анастасія Покрещук неочікувано вирішила позбутися вилиць. Зараз блогерка робить необхідні процедури та поступово повертає природний вигляд.

Анастасія Покрещук після пластичних операцій / © instagram.com/justqueen8888

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка показала себе до пластичних операцій. Блогерка Катерина Реп’яхова чесно зізналась, що змінила в собі.

Реклама

Новини партнерів