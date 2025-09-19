Українка заспівала з Галкіним відомий хіт за кордоном і опинилася в епіцентрі скандалу — відео

Максим Галкін виступив перед українцями

Реклама

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін засвітився в компанії українців.

Шоумен, який засудив криваву агресію РФ, виступив для українців за кордоном. Зокрема, під час святкового вечора вже традиційно виконав хіт Степана Гіги "Цей сон". Щаслива публіка від початку треку почала підтанцьовувати та підспівувати знайомі рядки. Так, одна з гостей вирішила опублікувати фрагмент розваг з Галкіним у TikTok.

Українка Ольга з ніком olyarakutska показала шоумена та себе. Водночас дівчина поділилася враженнями і з захватом написала: "Перепрошую за мій крик на фоні, але коли Галкін співає Гігу зі мною, мене розірвало зсередини". А у підписі під відео лишила жартівливу фразу: "Мій сон при температурі 40".

Реклама

Дата публікації 18:41, 19.09.25 Кількість переглядів 27 Українка заспівала з Галкіним і оскандалилася в Мережі

У коментарях українці розділилися на два табори. Одні розділили щасливу мить Ольги, а інші ж розкритикували її за спільні розваги з росіянином, попри його позицію.

Співайте, танцюйте, кричіть, бо ж ми живемо тільки раз!

Поскакала б ти в Україні?.. Навряд чи.

Талановита людина талановита у всьому. Браво Максиму й повага від України!

Мені соромно, що ці люди жили зі мною в одній країні

Нагадаємо, нещодавно співачку Jerry Heil розкритикували в Мережі за необачну фразу про ментальне здоров'я. Після гейту вона зробила заяву та пояснила свою позицію.