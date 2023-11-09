Українку на конкурсі "Міс Всесвіт 2023" змусили сидіти біля росіянки: реакція нашої учасниці

Дівчина з країни-агресорки вдавала нібито нічого й не сталося.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2023", співачка Ангеліна Усанова опинилася за столом з росіянкою на вечірці, присвяченій конкурсу, у Сальвадорі, Центральна Америка.

Відповідне відео з'явилося на офіційних сторінках "Міс Всесвіт 2023" в Instagram. На ньому видно, що українка геть не в захваті від такого "сусідства" і обурена вчинком організаторів заходу. У той час, коли всі довкола привітно усміхалися, українка виразила своє невдоволення насупленим виразом обличчя. Її погляд був спрямований у підлогу, а сама вона уникала повороту в бік росіянки, яка сиділа поруч.

Організатори "Міс Всесвіт 2023" змусили сидіти українку та росіянку поруч на вечірці

Чому саме так організатори події розподілили учасниць, активним юзерам залишається лише здогадуватися.

До слова, Усанова була вбрана у синьо-жовту сукню з сріблястими елементами й вирізом на нозі. З вишуканого вбрання також виднілися золотаві колоски зверху. Доповнила образ міс України мініатюрна сумочка. На росіянці ж була коротка багряна сукня з відкритими плечима.

Цікаво, що коли кожна учасниця по черзі презентувала себе та свою країну, росіянка теж вирізнилася шаблонними фразами про "величну російську культуру". За це їй шалено поаплодували гості вечірки.

Це вже викликало неабиякий резонанс у суспільстві.

Сам міжнародний конкурс "Міс Всесвіт 2023" відбудеться 18 листопада 2023 року в Сан-Сальвадорі.

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