Українська акторка Іванна Сахно зніметься у голлівудському серіалі "Зоряні війни: Асока"

Вона зіграє нового персонажа.

Українка і голлівудська зірка Іванна Сахно отримала роль у серіалі "Зоряні війни: Асока".

Так, артистка зіграє у стрічці нового персонажа. Знімання серіалу розпочнуться вже в березні 2022 року, а дата прем’єри поки невідома. Втім, стрічка транслюватиметься на американській стримінговій платформі Disney+, пише видання Deadline.

Іванна Сахно / Associated Press

До слова у серіалі покажуть історію колоритного персонажа із всесвіту Зоряних війн, на ім'я Асока Тано. У стрічці також знімуться Розаріо Доусон, яка зіграє роль Асоки Тано, та Наташа Лю Бордиццо, яка перевтілиться в Сабіну Врен.

Нагадаємо, Іванна Сахно – голлівудська акторка українського походження. Вона знімалася у таких стрічках, як ситком "Леся+Рома", біографічний фільм "Іван Сила", блокбастер "Тихоокеанський рубіж: Повстання", комедія "Шпигун, який мене кинув", трилер "Пік страху".

Відомо, що від 2013 року актора живе та працює в США.

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