Українська акторка Кузнєцова зізналася, як позбувається майна в РФ під час війни: "У процесі"

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова висловилася про своє майно, яке набула за час роботи в Москві ще до війни.

Так, артистка після початку повномасштабного вторгнення відреклася від усього, що її пов'язувало з державою-терористкою. І перші дні війни на Батьківщині застала у відпустці з коханим-росіянином Максимом Апліним, який теж став на бік України. Як говорить Катерина, тоді з нею була лише одна валіза, а у московській квартирі залишилося все решта, зокрема й двоє котів. Тож, їй знадобилася допомога друзів задля перевезення усього необхідного до Тенерифе, де вона зараз мешкає.

"Я їхала просто у відпустку. Взяла з собою валізу з трьома сукнями та двома купальниками. З моїми котами (а у мене їх – два) залишилася подруга. Коли зрозуміла, що не повернуся, почала просити друзів – своїх та чоловіка, які виїжджали з країни, привозити мої речі. І потроху я їх зібрала. А в травні чоловік мене запитує: "А що би ти хотіла на свій день народження?". Я розплакалася: "Хочу забрати котів, машину і свою постіль". Він каже: "Добре, поїду". І він це зробив, уявляєте? Я прилетіла їх зустрічати в Варшаву. Ми з чоловіком повантажили своїх котів у машину та подолали 4700 кілометрів автомобілем і 9 годин паромом. Стільки займає дорога від Польщі до Тенерифе", - розповіла акторка в інтерв'ю oboz.ua.

Катерина Кузнєцова з обранцем / Фото: instagram.com/katykino

Своєю чергою, за допомогою знайомих Кузнєцова продала всі побутові речі з квартири й зараз у процесі остаточного продажу житла у Москві. До слова, з початку війни українка не в'їжджала до Росії.

"Паралельно продавала техніку з квартири, звичайно, зовсім не за ту ціну, якої вартували. Велосипед, самокат, чайники, тостери – все розібрали. Продаж квартири теж у процесі", - додала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнєцова розповіла про ставлення до колег-росіян, з якими знімалася у серіалі "Кухня" і з ким продовжує товаришувати.