Українська акторка Кузнєцова зізналась, що сталося з її квартирою в Москві: "Вже з нею попрощалася"

Катерина Кузнєцова

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Українська акторка Катерина Кузнєцова зізналась, що сталося з її квартирою в Москві

Майном в РФ артистка обзавелася ще до початку повномасштабної війни, адже жила та працювала в країні-агресорці. Після того, як російські загарбники вторглися на територію України, акторка перебувала не в Росії і туди більше не повернулася. Натомість дії кремлівської влади Кузнєцова засудила. Квартири в Москві знаменитість вирішила позбутися. Наразі акторка в процесі, аби продати нерухомість. Щоправда, в інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина говорить, що хоч надто великих із цим проблем немає, але в глибині душі з квартирою вже попрощалася.

"У процесі продажу. Сподіваюся, що все буде нормально, не знаю, але десь в глибині душі я вже з нею попрощалася, хоча це неправильно. Я можу її продати, але там є питання, які я зараз вирішую. На момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, я в тій квартирі проживала три роки, а мені треба було прожити десь п'ять років для того, щоб я не потрапляла на якісь податки. Але зараз там виникли інші питання, бо в мене паспорт український, але не можу сказати, що в мене якісь там сильні проблеми", - ділиться артистка.

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Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Також Катерина Кузнєцова розповіла про доходи та витрати. Акторка зізнається, що особливо не рахує кошти. На речах першої необхідності знаменитість не економить. Витрачає Кузнєцова на пальне для авто, продукти, допомагає бабусі, купує подарунки батькам. Заробіток в акторки щомісяця різний, а от на комфортне проживання зірці вистачить до двох тисяч доларів.

"Не рахувала витрати і заробіток. Я просто не витрачаю кошти на якийсь безлад, намагаюся завжди відкладати на чорний день. Коли я купую продукти, я не дивлюся, скільки вони коштують. Зараз я витрачаю на свій побут понад тисячу доларів. Пальне та продукти – це ті речі, які потрібно постійно заповнювати, тому я намагаюся себе не обмежувати в цьому, чимось допомагаю бабусі, батьки кошти не беруть, тому я компенсую подарунками. Заробіток різний, а на місяць мені треба півтори-дві тисячі доларів", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова чесно розповіла про свій заробіток. Артистка зізналась, як він зменшився під час війни.