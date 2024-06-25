Українська акторка назвала ім'я відомої росіянки, яка жахливо поводилася на зніманнях в Україні

Артистка зізналась, що їй просто не хотілося виходити з росіянкою на один знімальний майданчик, через її зневажливу поведінку.

Відома українська акторка Євгенія М'якенька назвала ім'я російської акторки, з якою було просто не можливо працювати на одному знімальному майданчику, адже вона жахливо поводилася.

Зокрема, до початку війни в Україні чимало росіян приїжджали зніматися в різних проєктах. Як вважає Євгенія, українські продюсери запрошували їх і створювали їм комфортні умови. Зокрема, платили більші гонорари, давали окремі машини, водили до ресторанів та знімали готелі. Тим часом в українських акторів таких привілеїв не було.

Євгенія М'якенька / Фото: instagram.com/myaksik

"Це українські продюсери створювали їм такі умови. Росіянам – усі гроші світу, окремі машини, ресторани, готелі. А нам – що залишиться, бо, мовляв, маленький бюджет. Ну, звичайно, коли все віддали, то що залишається? Проблема була передусім у наших продюсерах, які їх запрошували", - розповіла артистка в інтерв'ю Oboz.ua.

Євгенія М'якенька говорить, що з деякими росіянами було ще куди більш-менш працювати, однак деякі ж ставали зарозумілими. Зокрема, вона розповіла, як із акторкою Анною Легчиловою було просто нестерпно працювати. Росіянка поводилася зверхньо та зарозуміло. Як зізнається М'якенька, з Легчиловою не хотілося виходити на знімальний майданчик, адже доводилося терпіти її капризи.

Анна Легчилова / Фото: kino-teatr.ru

"Я не можу сказати, що всі російські актори були нестерпними. Але працювала з такими, що просто не хотілося виходити на майданчик. Наприклад, Анна Легчилова. В Анни був окремий трейлер, куди на примірку приносили костюми. Вона не приходила до костюмерної. Кличуть на майданчик проходити сцену, приходить у капцях: "А чого мене покликали? Взагалі не розумію. Давайте, коли буде все готово, прийду". Режисер: "Анечко, ну, почитаємо сцену". "А що ми будемо тут читати? Я ж сказала: буде все готово, покличте". А я стою така в повній готовності – на каблуках, у гримі", - пригадала артистка.

Нагадаємо, нещодавно російський актор Віталій Гогунський поплатився за підтримку та пропаганду війни в Україні. СБУ взялася за палкого путініста та оголосила йому заочну підозру.

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