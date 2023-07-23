Українська акторка розповіла, чи покарала росіянку, яка в Туреччині штовхнула її 3-річну доньку

Українська акторка Олена Світлицька розповіла, чим закінчився конфлікт між нею та росіянкою, яка штовхнула 3-річну доньку артистки у ліфті в Туреччині.

За словами Світлицької, після цього інциденту вона щодня ходила до адміністрації готелю, аби дізнатися, чи не знайшли вони цю жінку:

"Про ситуацію розповіла адміністрації готелю. Бо вважаю, що будь-яка агресія має бути покарана. Вони поспівчували, сказали, так не має бути і треба зробити їй попередження. Кожного дня я підходила і запитувала чи знайшли вони цю жінку і чи поговорили з нею. На що адміністратори говорили, що поки не знайшли її. І на відео в ліфті її не було видно", - поділилася Світлицька.

Акторка також поділилася, що коли вона підходила востаннє то адміністраторка їй чистою російською відповіла, що це конфлікт між гостями і вони мають владнати його самостійно:

"Я запитала, чи не росіянка вона часом. Після чого вона різко встала і вийшла… Для мене ця ситуація яскравий приклад того, як більшість світу реагує на агресію ерефії в Україні. Вони співчувають, кажуть що це несправедливо, а потім вітають з днем російської мови і наголошують, що це конфлікт не світовий, а між двома країнами", - додала Світлицька.

Олена Світлицька з донькою / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Акторка наголосила, що ця ситуація ще раз доводить, що українцям варто покладатися лише самим на себе та максимально допомагати ЗСУ.

"Я свою честь та честь своєї дитини відстояла. Руки мили довго, бо до моєї маленької україночки доторкнулося дещо неприємне. Те що не знає, що "кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість", - зазначила Олена.

Нагадаємо, інцидент стався під час відпочинку акторки Олени Світлицької в Туреччині. Вона зайшла до ліфту зі своїми маленькими дітьми і її 3-річна донька натиснула кнопку. До ліфту встигла зайти росіянка, яка почувши, що дівчинка говорить українською, схопила її за руку і штовхнула.

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