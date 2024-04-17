Українська акторка висловилася про шлюб із чоловіком-путіністом і чи спілкується з ним під час війни

Українська акторка Зоряна Марченко, яка нещодавно розповіла про новий роман, висловилася про шлюб із чоловіком-путіністом, російським актором Олександром Ведменським.

Артистка взагалі не планувала створювати сім'ю з росіянином, однак дізналась, що вагітна, та вирішила народжувати. Ведменський відмовився переїжджати до Києва, тож акторка попрямувала з ним до Росії. Чоловік, своєю чергою, запевнив Марченко, що в РФ у них чудово складеться сімейне життя.

Зоряна Марченко та Олександр Ведменський / Фото: скриншот з відео

"У той момент, коли мені менш за все хотілося чогось серйозного, я дізналась, що вагітна. Батько Агати, Олександр Ведменський, він живе там (у Росії – прим. ред.). Ми були офіційно одружені півтора-два роки. Він мені сказав, що я не хочу жити в Києві, я хочу жити там, тому ми поїхали туди. У той момент я прийняла рішення, що треба їхати за батьком моєї дитини. Тим більше він мене запевнив, що все буде добре, все є, все буде окей", - розповіла артистка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Утім, як говорить Марченко, в РФ у них взагалі нічого не складалося. Чоловік залишив її з маленькою дитиною, а сам пішов навчатися до путініста Міхалкова. Акторка говорить, що тоді просто залишилася сама, а Олександра майже цілодобово не було вдома.

Олександр Ведменський / Фото: скриншот з відео

"Там нічого не було для того, щоб створювати сім'ю. Коли я вже перевезла туди всі свої речі, він сказав, що йде вчитися до Міхалкова. Він сказав, що ти маєш мене підтримувати, я піду. Ну, і він пішов. Для мене це була зрада. Він мене кинув, я була 24/7 сама. Я ні з ким не спілкувалася, нікуди не ходила. Я була просто з дитиною вдома сама", - поділилася артистка.

Зоряна Марченко тоді зрозуміла, що сімейне життя не складається. Артистка заробила трохи грошей, забрала доньку та повернулася до України.

"Ми почали знімати другий сезон проєкту "Човникарки", я зрозуміла, що в мене з'являться гроші, щоб бути самостійною, незалежною, ні в кого нічого не просити", - пригадала акторка.

Зоряна Марченко / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Нині Зоряна Марченко не спілкується з колишнім чоловіком. Єдине, коли почалася повномасштабна війна, він з нею зв'язувався та хотів забрати до Росії. Акторка відмовилася. Натомість вона виїхала до Нідерландів, де два місяці жила з колишньою свекрухою. У своїх розмовах вони не торкалися теми війни.

"Ми з ним не спілкуємося. Ми з ним спілкувалися трішки до повномасштабної війни через доньку. Він, бувало, сюди приїздив, бо вони зустрічалися. Після повномасштабної війни…До речі, він перша людина, яка о шостій ранку мені зателефонувала. Я не знаю, як так, але, мабуть, він вже щось знав. Він сказав: "Ну як ви?". Він мені казав збиратися. Він мені спочатку пропонував, щоб я поїхала до Саратова, у нього там є будинок. Я сказала: "У сенсі, я поїду до країни, яка напала на мою? Це дурня!" - розповіла артистка.

Зоряна Марченко з донькою / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

З їхньою спільною 8-річною донькою Агатою акторка теж не забороняє спілкуватися. Щоправда, дівчинка сама не хоче відповідати татові. Зоряна не налаштовує дитину проти батька. Акторка переконана, що дівчинка має самостійно зробити вибір, але вже коли підросте.

"Він пише Агаті. Вона йому не відповідає, бо вона знає, що він там. Вона каже, що не знає, що відповісти. Була б моя воля, я б вже давно поставила б крапку, але я не можу через дитину. Вона ще ж все-таки маленька. Вона не може повноцінно аналізувати, що вона відчуває, як вона до нього ставиться. Коли прийде час, вона буде сама робити висновки, сама приймати рішення, чи спілкуватися з ним", - висловилася артистка.

Зоряна Марченко з донькою / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Юлія Юріна висловилася про батьків-путіністів. Артистка розповіла про їхні телефонні розмови та сварки про війну в Україні.

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