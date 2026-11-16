Українська блогерка після втечі з чоловіком за кордон вивезла туди батьків: "Ви будете заздрити"

Таня Пренткович / © instagram.com/tanyaprentkovych

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Українська блогерка Таня Пренткович похизувалася черговими змінами в житті за кордоном. Після гучного скандалу з її чоловіком Андрієм Гонковським до них в Європу переїхали батьки.

Так, у фотоблогу Пренткович розповіла, що батьки переїхали до Португалії два з половиною місяці тому й вони облаштовують собі комфортне життя. Для них вона орендувала окреме помешкання всього за п'ять хвилин їзди від власного. Тепер рідні можуть бачитися ледь не щодня, а блогерка отримала додаткову допомогу з побутом і вихованням дітей.

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«Це одне з найкращих рішень у нашому житті. Після почутого ви будете трішки заздрити. Два з половиною місяці тому наші батьки переїхали до нас в Португалію. Зараз опишу, який вигляд має наш день. Кожен ранок мій тато забирає трьох дітей і везе їх до школи. Мама допомагає мені по дому й готує вечерю. Заздрите? Я вже сама собі заздрю», — поділилася Таня.

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Таня Пренткович з чоловіком Андрієм Гонковським / © instagram.com/tanyaprentkovych

Інфлюенсерка зізналася, що вмовити батьків залишити звичне життя в Тернополі було непросто. Спочатку подружжя намагалося переконати їх перевагами життя за кордоном — без повітряних тривог, ракетних ударів і блекаутів. Однак остаточним аргументом стало прохання про допомогу.

«Я просто щаслива людина. Чи легко зробити так, щоб вони переїхали? Ні, не легко. Бо спочатку ми продавали їм ідею комфортного життя за кордоном, без блекаутів і ракет над головою. Та того було мало. В якийсь момент ми попросили про допомогу, бо втомилися», — розповіла Пренткович.

Тепер, за словами блогерки, у неї з'явилося більше часу на себе та роботу, а в подружжя — можливість частіше залишати дітей із бабусею та дідусем і вирушати в подорожі удвох. Таня подякувала батькам за підтримку та зізналася, що давно мріяла про такий комфорт.

«Мамо й тато, дякую вам величезне. Я розчулююсь. Це для нас дуже цінно й ви нам дуже допомагаєте. Здійснилася ще одна мрія», — підсумувала блогерка зі сльозами.

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Таня Пренткович / © instagram.com/tanyaprentkovych

Скандал із виїздом Андрія Гонковського з України

Блогерка Таня Пренткович разом із чоловіком Андрієм Гонковським та дітьми вже понад два роки живе в Португалії. Втім, початок їхньої закордонної історії супроводжувався гучним скандалом, який українці навряд чи забули.

На початку 2024 року блогерка вирушила з дітьми на відпочинок на Мальдіви. Згодом там з'явився і її чоловік, хоча на той момент в Україні вже тривала повномасштабна війна, тож чоловік призовного віку не міг виїхати без законних підстав.

Утім, Гонковський перетнув кордон, скориставшись дозволом на виїзд для участі в благодійному заході за кордоном. Однак замість виконання заявленої місії опинився на елітному курорті разом із родиною.

Таня Пренткович з чоловіком Андрієм Гонковським / © instagram.com/tanyaprentkovych

Після того, як історія набула розголосу, чоловік пояснював обставини своєї поїздки. Та скандал уже встиг завдати репутаційного удару подружжю. Зрештою родина вирішила не повертатися до України та облаштувала життя в Європі.

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За цей час у Пренткович і Гонковського народилася донька Ева, а старші діти продовжили навчання за кордоном. Сама блогерка також поступово позбавляється нерухомості в Україні: вона продала свій маєток під Києвом. А ще минулого року розповідала, що замислюється над придбанням власного житла в Лісабоні.

Тож тепер до родинного комфорту в Португалії додалася ще й допомога батьків. І поки Пренткович радіє можливості жити без повітряних тривог, блекаутів та щоденного побутового клопоту, історія з виїздом її чоловіка з України під приводом благодійної поїздки залишається однією з найгучніших сторінок біографії подружжя.

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