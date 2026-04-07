Українська модель шокувала, як окупанти вбили її батька під час обстрілу Нікополя: "Він згорів"

Українська блогерка і модель Ксенія Шевченко повідомила про страшну втрату в родині — її батько загинув унаслідок російського обстрілу.

Трагічний інцидент стався 4 квітня під час атаки дронами по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Російські окупанти вдарили просто по місцевому ринку, де перебували цивільні люди. Унаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше п’ятеро мирних жителів, ще понад два десятки — зазнали поранень.

Про особисту трагедію Ксенія Шевченко розповіла в Instagram. Вона оприлюднила емоційний допис з фото, де поділилася моторошними деталями загибелі батька та зізналася, що тепер бере на себе відповідальність за родину. Шевченко відверто поділилася, що переживає сильний біль після кривавого злочину окупантів, але намагається триматися попри все.

Наслідки обстрілу Нікополя / © instagram.com/xenaex

Ксенія Шевченко з батьком / © instagram.com/xenaex

«росія вбила мого батька 04.04.2026 о 9:40 під час обстрілу дронами в Нікополі. Йому відірвало голову, а потім він згорів. Він дбав про свою сім’ю — дружину, доньку та своїх батьків (моїх бабусю і дідуся). Тепер цю відповідальність беру на себе. Зараз мені потрібні не співчуття, а якомога більше роботи. Я відчуваю ненависть. Але я тримаюся і маю достатньо сил», — написала Ксенія.

Нагадаємо, нещодавно російська армія пошкодила батьківський будинок співака MELOVIN. Він показав наслідки удару по Одесі.