Українська модель здивувала, як їй надокучав скандальний брат Тейт: що він писав і її реакція

Катерина Білик / © instagram.com/bilykkateryna

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Українська модель та блогерка Катерина Білик здивувала, як їй роками надокучав один зі скандальних братів Тейт — Трістан.

Ця історія розпочалась ще під час її ефірів у Tik Tok. Люди, які називали себе прихильниками братів Тейтів, просили її підписатися на Трістана. Особисто вона з ним тоді не була знайома і на прохання не відреагувала.

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Згодом на неї підписався акаунт Трістана, після чого вона отримала запрошення приїхати до Румунії. Повідомлення Катерина прочитала, але відповідати не стала. За її словами, на той момент вона перебувала у стосунках і не була зацікавлена в знайомстві.

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Пізніше, розповідає блогерка, їй почали писати інші люди, яких вона сприймала як прихильників Тейт. Деякі з цих повідомлень мали агресивний характер і містили докори через те, що вона не відповіла на увагу Трістана. Водночас Катерина наголошує, що не стверджує, ніби Тейт особисто просив цих людей їй писати.

Катерина Білик

Нещодавно Білик переглянула старі повідомлення й знайшла звернення від 2025 року з іншого акаунта, який вона також пов’язує з Трістаном. У повідомлені було написано: «I love you, come to LA» — із пропозицією приїхати до Лос-Анджелеса. На це повідомлення вона також не відповіла.

«Між нами не було спілкування. Він писав мені, а я не відповідала — ні на запрошення до Румунії, ні на повідомлення про Лос-Анджелес. В мене є інформація та розуміння оточення Тейтів, яку отримувала раніше від інших людей. У братів є зв’язки у Румунії, через такі контакти могли відбуватися знайомства з дівчатами», — пояснила Катерина.

Катерина припускає, що з боку Тейта в повідомленнях йшлося не про романтичний інтерес, а про можливе бажання познайомитися та вплинути на її аудиторію.

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«Я думаю, що вони хотіли подарувати мені якісь гроші та подружитися зі мною, щоб я розповідала, яке золоте життя в мене та в блозі вчила інших дівчат, яких чоловіків обирати і де. Особисто я негативно ставлюсь до таких людей, як брати Тейт. Ніколи не була прихильницею подібних осіб та офіційно і публічно засуджую неприпустиме ставлення до жінок», — запевнила модель.

Скандал довкола братів Ендрю та Трістана Тейтів

Брати Ендрю та Трістан Тейти — скандальні американо-британські блогери та колишні кікбоксери. Вони здобули масову популярність у Мережі, просуваючи ультрамаскулінні та «чоловічі цінності». Брати будували довкола себе культ розкоші. При цьому від грудні 2022 року вони перебувають у центрі гучних розслідувань.

Ендрю та Трістан Тейти / © Associated Press

Братів підозрюють у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації. За даними прокуратури, Тейти обманом залучали жінок під приводом романтичних стосунків, але замість цього змушували їх працювати вебкам-моделями. Також Ендрю та Трістану висували звинувачення у відмиванні грошей та торгівлі неповнолітніми.

Наприкінці липня 2026 року братів заарештували в Маямі за запитом Великої Британії на екстрадицію у справі про зґвалтування. Наразі вони перебувають під вартою в США в очікуванні подальших юридичних рішень. Самі ж брати всі звинувачення заперечують.

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