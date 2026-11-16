Українська продюсерка звернулася до Пугачової з пропозицією і розкрила деталі: "Надіслала їй лист"

Алла Пугачова, Маргарита Січкар / © facebook.com/margaritasichkar

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Українська продюсерка Маргарита Січкар вирішила звернутися до Алли Пугачової з оригінальною пропозицією.

Як розповіла Січкар, її захоплення творчістю російської співачки бере початок ще з дитинства. Тоді вона співала її пісні навіть у караоке й мріяла особисто познайомитися з кумиркою. Тепер продюсерка хоче не просто зустрітися з артисткою, а й попрацювати над твором, заснованим на реальних подіях її життя.

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Ідея звернутися до Пугачової з’явилася після одного з виступів Січкар перед аудиторією бізнесвумен. Тоді її запитали, з ким із відомих людей вона хотіла б познайомитися. Маргарита назвала співачку, а одна з присутніх несподівано повідомила, що живе по сусідству з нею на Кіпрі. Жінка навіть запропонувала організувати зустріч під час прогулянки.

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Однак це була не перша нагода Січкар опинитися поруч із артисткою. За її словами, раніше вони сиділи поряд на одному заході, але продюсерка так і не наважилася підійти та заговорити з нею.

Алла Пугачова / © instagram.com/maxgalkinru

«Я була на одному дні народження, і ми сиділи поруч. Мені забракло сміливості підійти й познайомитися. Яка в мене мета? Я розумію, що вона не написала жодної книжки, а це ж ходяча енциклопедія подій. І я мрію попрацювати з нею саме над таким художнім твором, заснованим на реальних подіях», — пояснила Маргарита в інтерв’ю блогерці Марічці Довбенко.

Згодом у розмові зі знайомою Січкар почула, що та перетинається з чоловіком Пугачової Максимом Галкіним під час авіаперельотів. Це підштовхнуло продюсерку до іншого способу передати своє звернення: вона вирішила підготувати детальну пропозицію, а потім скористатися знайомствами, щоб лист потрапив до співачки.

Для майбутньої співпраці Маргарита розробила окрему концепцію під назвою «Алла: продолжение следует…». За її словами, вона не обмежилася текстовим описом задуму, а також візуалізувала проєкт за допомогою штучного інтелекту. Усі матеріали продюсерка роздрукувала, поклала до великого конверта й відправила на Кіпр.

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Маргарита Січкар / © facebook.com/margaritasichkar

«Я їй надіслала лист із пропозицією про співпрацю, чекаю на зворотний зв’язок. Я розробила цілу концепцію. Придумала проєкт: „Алла: продолжение следует…“. І я все розписала та візуалізувала завдяки ШІ. Усе роздрукувала, поклала у великий конверт — і все полетіло на Кіпр», — розповіла Січкар.

Наразі продюсерка очікує на відповідь Пугачової. Чи зацікавить співачку запропонована ідея та чи переросте листування в реальну співпрацю, поки невідомо.

Нагадаємо, нещодавно Маргарита Січкар розкрила подробиці особистого життя Святослава Вакарчука. Подруга співака пригадала, як він висловлювався про першу дружину Лялю Фонарьову й що його непокоїло на початку стосунків з нею.

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