Українська режисерка Таню Муіньо підкорила Мережу зухвалим кліпом для американської реперки Cardi B

Це вже четверта спільна робота українки з зіркою.

Українська режисерка Таню Муіньо знову здивувала спільною роботою з американською зіркою Cardi B.

Кліпмейкерка попрацювала разом з реперкою над її новою роботою Bongos, яку вона записала у дуеті з виконавицею Megan Thee Stallion.

Муіньо зробила для Cardi B яскравий та дуже зухвалий кліп, в якому зірки разом з шоу-балетом показали відверті танці. Реперки потверкали пишними сідницями на камеру та показали сміливі наряди від відомих брендів Emilio Pucci та Jacquemus, які підкреслили їхні апетитні форми.

Новий кліп викликав справжній захват в аудиторії. Усього за три дні після прем'єри відеоробота зібрала більше 8,5 мільйонів переглядів на YouTube-каналі Cardi B.

Зазначимо, що це вже четверта спільна робота Муіньо та американської реп-зірки. Раніше українку вже номінували на декілька престижних премій за її співпрацю з Cardi B.

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