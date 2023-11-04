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Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для учасника гурту BTS Чонгука

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
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128
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Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для учасника гурту BTS Чонгука

Таню Муіньо, Чонгук

Також у кліпі знялася модель з України Паша Гаруля.

Всесвітньо відома українська режисерка та дизайнерка Таню Муіньо зняла кліп на пісню Standing Next to You південнокорейського співака Чонгука з гурту BTS.

Прем'єра відео, як і треку, відбулася 3 листопада. Кліп набрав вже 12 мільйонів переглядів і вони продовжують зростати.

Знімання відбувалися у Будапешті на автодромі Hungaroring і покинутій електростанції Келенфельд. Всі сцени кліпу супроводжувалися динамічними та яскравими танцями, притаманними культурі кей-поп.

Цікаво, що у кадрі також з'явилася українська модель Паша Гаруля, яка співпрацювала з брендами Swarovski, Miu Miu та Prada.

Зазначимо, пісня Standing Next to You належить до довгоочікуваного дебютного сольного альбому Чонгука, який має назву "Golden". У кліпі оспівується справжня сила кохання, за допомогою якої можна здолати будь-які труднощі.

Мільйонній аудиторії дуже сподобався дебют Чонгука і вони вже розпочали ділитися у Мережі своїм захватом і ейфорією від побаченого.

Нагадаємо, що українська режисерка Таню Муіньо відома роботою з багатьма зірками світового рівня. Серед них — Lil Nas X, Гаррі Стайлз, Cardi B, The Weeknd, Rosalia, Кеті Перрі та багато інших артистів. Одна з крайніх робіт режисерки — кліп на пісню "TK421" відомого американського рок-музиканта Ленні Кравіца. Її проєкти неодноразово здобували нагороди на різноманітних престижних преміях світу.

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Дата публікації
Перегляди
128
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