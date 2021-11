Українська режисерка зняла кліп у стилі голлівудських бойовиків для The Weeknd

Українська режисерка зняла кліп у стилі голлівудських бойовиків для The Weeknd

Зірка працювала над роликом для пісні One Right Now.

Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для канадського співака The Weeknd та американського репера Post Malone.

Зірка працювала над роликом для пісні One Right Now. До слова, режисерка зняла кліп у стилі голлівудських бойовиків. Так, у ролику можна помітити перестрілки, зброю та багато бутафорської крові. На YouTube кліп вже встигли подивитися понад два мільйони користувачів.

"Ви можете повірити? Я досі ні! Дуже вдячна всій команді - це було складно і шалено, але ми впоралися", - поділилася своїми емоціями Таню.

Зазначимо, раніше режисерка співпрацювала з Кетті Перрі, Cardi B, Lizzo, Yungblud, а також з MONATIK, "Время і Стекло".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання