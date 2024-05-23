Українська співачка на тлі алкогольної залежності розповіла про тяжкий період: "Не врятувала себе"

Українська співачка Lida Lee, яка раніше натякала на алкогольну залежність, розповіла про тяжкий період у житті.

Виконавиця продовжує ділитися з фанами відвертостями. У своєму Instagram артистка натякнула, що негативно на її емоційний стан вплинула також кар'єра. Сцена певний час рятувала Lida Lee. Однак артистка зізналась, що хотіла стати незалежною, аби про неї говорили не в чиємусь амплуа, а як про окрему особистість. Врешті, ці думки остаточно поглинули виконавицю.

"За весь час моєї кар'єри я бігла і постійно ставила собі запитання, куди та від кого? Я виходила на сцену та співала, зривала ваші оплески і розуміла, я бігла до вас, мене це рятувало, але я морально падала, коли бігла від кліше, що я чиясь в житті, на сцені, напевно, і вдома. Ці гойдалки зруйнували мій стан", - поділилась артистка.

Допис Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee зізналась, що на тлі стресу "боляче впала". Утім, вона вирішила самостійно вибиратися з цього стану. Співачка поділилася, що першою чергою попросила вибачення в себе, що занепала та вчасно не зайнялася станом.

"Я вперше впала дуже боляче і рятувати стала себе сама. Перше, що я зробила, - попросила у себе вибачення за те, що коли всі мене топили, я не врятувала сама себе", - додала артистка.

Допис Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Нагадаємо, хоч Lida Lee не говорить, що сталося, але раніше вона натякала, що страждає від алкогольної залежності. Раніше артистка вже говорила про причину свого непростого періоду.

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