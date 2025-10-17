Українська співачка після виступів у РФ захотіла на "Євробачення": у Мережі жорстко відреагували

Dakooka / © instagram.com/dakooka_ktsh

Реклама

Українська співачка Dakooka, вона ж Катерина Єрьоменко, опинилася у центрі гучного обговорення в соцмережах.

Артистка відома своїми скандальними висловлюваннями щодо відносин між Україною та Росією та позицією "какая разніца". Виконавиця у своєму відео в TikTok заявила, що подала заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026" — і одразу нарвалася на шквал критики.

У ролику Dakooka розповіла, що відправила на конкурс свою пісню "Мене кохай" — перекладений українською варіант старого треку "Люби меня". Так, юзери нагадали співачці, що правила конкурсу забороняють надсилати вже оприлюднені пісні. Ба більше, після 2014 року артистка продовжувала свою професійну діяльність в РФ.

Реклама

"Аплодую собі за те, що відправила цю пісню на нацвідбір", — написала Dakooka в публікації.

Відео Dakooka / © скриншот з відео

В Мережі ж реакція користувачів виявилася зовсім іншою. Українці звинуватили співачку в намаганні балансувати між двома таборами. Коментатори зауважили, що з такою неоднозначною позицією не варто навіть пробувати себе у конкурсі, сенс якого — це відстоювання своєї держави на світовій арені. Юзери жартували, що нещодавні висловлювання Джамали щодо "жахливих пісень", які надсилають на розгляд на нацвідбір "Євробачення" цілком можуть бути і про Dakooka. Велику кількість людей обурив і той факт, що, за правилами конкурсу пісня має бути "свіжою" та невідомою раніше, проте виконавиця вирішила піти наперекір всьому.

Тепер зрозуміло про кого Джамала відео знімала…

Людина, яка випустила трек 2024 року з гуртом з Росії, не має права на бодай якесь місце в українському медіапросторі. Нехай співає в РФ!

Ну таке… Стара пісня, перекладена з російської на українську… на "Євробачення" це досить слабка пісня

Проте знайшлися й ті, хто підтримав співачку. Прихильники Dakooka почали захищати виконавицю та ділилися тою ж думкою про "какая разніца".

Я в шоці з коментарів… Гарна дівчина переклала пісню з російської на українську і все одно щось не так

Люблю тебе! Пиши музику будь-якою мовою та не звертай уваги на гейт…

Dakooka / © instagram.com/dakooka_ktsh

Варто зазначити, що раніше Dakooka вже потрапляла в скандали через свої концерти в РФ. 2017 року вона навіть скасувала виступ у Львові після протестів активістів, яким не сподобалося, що співачка не розірвала зв’язків із країною-агресоркою.

Реклама

Пізніше артистка продовжила гастролі по Росії, а 2024 року записала спільну композицію з російським гуртом, солістка якого й досі називає себе "частиною російської культури". Також виконавиця після початку війни давала інтерв’ю проросійському блогеру, якого СБУ заочно засудила до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова заявила про подачу заявки на нацвідбір "Євробачення". Артистка здивувала своєю промовою та надіслала лист до "Суспільного", щоб змінити правила конкурсу.