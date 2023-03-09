Українська співачка приголомшила схожістю з Анджеліною Джолі: знайдіть 10 відмінностей

Ексучасниця гурту REAL O, українська співачка Тетяна Воржева як дві краплі схожі на голлівудську кінозірку Анджеліну Джолі.

Вперше про артистку почули 2007 року, коли вона брала участь у талант-шоу "Фабрика зірок-3". Вже тоді дівчину почали порівнювати з американською кінодівою. Втім, як зізналася Воржева, їй не дуже лестило це порівняння:

Анджеліна Джолі і Тетяна Воржева

"Мені з дитинства кажуть, що ми з Джолі – одне обличчя, часто називають її ім'ям. Чесно кажучи, я від цього вже втомилася. До цієї акторки в мене нейтральне ставлення. Хотілося б просто бути собою. Так, у нас один типаж, не більше", - якось сказала в одному з інтерв'ю Тетяна.

Анджеліна Джолі і Тетяна Воржева

Анджеліна Джолі і Тетяна Воржева

Анджеліна Джолі і Тетяна Воржева

Від 2014-го до 2017-го Воржева була учасницею жіночого гурту REAL O, продюсеркою якого була Наталія Могилевська. Згодом артистка розпочала сольну кар'єру і навіть планувала 8 березня 2022 року відіграти сольний концерт. Та планам артистки завадило повномашстабне вторгнення росії на територію України.

Судячи з Instagram Тетяни наразі вона перебуває у Німеччині в місті Франкфурт. До речі, народилася Воржева у Німеччині, щоправда, у місті Дрезден.

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