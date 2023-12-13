Українська співачка різко відмовилася від нацвідбору на "Євробачення-2024" і назвала причину

Сьогодні, 13 грудня, організатори нацвідбору на "Євробачення-2024" оголосили список з учасників лонглиста, які мають шанс потрапити до фіналу нацвідбору.

До цього списку увійшло дев'ятеро виконавців. Це ANKA, Carpetman, KARYOTYPE, KRYLATA, PARFENIUK, SHEPA, STASYA, SWOIIA, TESLENKO. Хтось з них стане 11-м учасником нацвідбору на "Євробачення". Послухати їхні пісні можна у нашому матеріалі. Одного з них оберуть українці шляхом голосування у застосунку "Дія", яке відкриють згодом.

Та як стало відомо, одна з учасниць лонглиста різко відмовилася позмагатися за можливість взяти участь у нацвідборі. Як пояснила Julia Belei, на її рішення вплинули особисті обставини.

Julia Belei / Фото: instagram.com/yulia.belei

"У зв'язку з особистими обставинами я змушена зняти свою кандидатуру з голосування за 11-го фіналіста нацвідбору "Євробачення" України", - прокоментувала Юлія.

Julia Belei / Фото: instagram.com/yulia.belei

Нагадаємо, що фінал нацвідбору на "Євробачення 2024" відбудеться 3 лютого наступного року. До фіналу потрапили 10 учасників, які поборяться за право представити Україну на музичній першості. 11-го фіналіста оберуть українці за допомогою голосування у "Дії".

Відбудеться 68-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2024" у Мальме, Швеція. Півфінали, де братиме участь Україна, відбудуться 7 та 9 травня, а от грандіозний фінал – 11 травня.

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