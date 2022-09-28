Українська співачка розповіла, як окупанти вбили її чоловіка під Києвом і як вона сама ледь не загинула

Українська співачка ULTRA за майже пів року зізналася за яких обставин вбили її чоловіка.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну творчість та життя молодої української співачки ULTRA розділилося навпіл.

У перші дні війни жінка втратила свого чоловіка та ледь сама не загинула від куль, рятуючись з під обстрілів.

"Як і всі, ми довго вагалися залишатися вдома або виїжджати. Я декілька разів збирала та розбирала речі. Кожну хвилину читала новини. Але коли почався бій на Житомирській трасі, стало дуже страшно і ми вирішили виїхати з Києва. Я пам'ятаю кожен момент того дня", - емоційно розповіла артистка.

Співачка ULTRA з чоловіком

Зібравши речі, пара вирушила на виїзд з Києва та збиралась потрапити до Молдови, проте дорогою, а саме на трасі біля Білої Церкви, розпочалась стрілянина.

"Дорогою під Києвом почалася стрілянина. Мій чоловік зупинився на узбіччі. Я їхала за ним в іншій машині і також зупинилася. Одразу зателефонувала йому, попросила лягти на підлогу. У відповідь він сказав мені: "Міло, я тебе кохаю. Я хочу жити. Мене вбивають". Потім, я телефонувала знов і знов. Але вже ніхто не відповідав… Я чула постріли, один за одним. А сама лежала, здригаючись на підлозі свого авто, з надією, що все добре, що мій коханий не відповідає, бо телефон вже не з ним. Я телефонувала знов і знов. Але відповіді не було. Потім я зрозуміла, що кулі летять по моїй машині. Але що ж я могла зробити? Закриваючись подушками кричала, у сльозах, дзвонила батьку, прощаючись з ним… Потім настала тиша. І я вийшла з машини, розуміючи, що мого чоловіка вбили…Це був найжахливіший момент у моєму житті. Я не розуміла, як так сталося, чому він, чому я залишилася жива…", - емоційно розповіла ULTRA.

Співачка ULTRA з чоловіком

Після піврічної паузи, артистка взялась до творчості та готова виконати мрію чоловіка - зробити їхні пісні відомими на усю країну та Європу.

"Зараз пройшло вже більше ніж півроку, як сталася ця трагедія. І я зрозуміла, що я хочу жити і творити заради нього. Мій чоловік був також музикантом, людиною, як писала тексти, музику і аранжування до моїх пісень. Він дуже хотів, аби наші пісні співала вся Україна і Європа", - додала ULTRA.

Співачка ULTRA

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