Українська співачка шокувала, як через тяжку хворобу опинилась прикутою до ліжка: "Була паралізованою"

Анжеліка Рудницька / © facebook.com/AnzhelikaRudnytska

Співачка та ведуча, президентка артагентства "Територія А" Анжеліка Рудницька шокувала, як через тяжку хворобу опинилася прикутою до ліжка.

Знаменитість 2004 року хворіла на васкуліт, але 2008 року стався рецидив. Артистка в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко пригадує, що в той період була частково паралізованою та не могла ходити взагалі. Знаменитість зізнається, що їй було небияк тяжко від відчуття безпорадності. Проте артистка намагалась не впадати у відчай. Оскільки Анжеліка Рудницька могла рухати руками, то почала займатися рукоділлям – малювати картини голкою та ниткою. Окрім того, артистка зробила для себе висновок, що боротьба з самим собою є неабияк складною і все ж таки важливо пропрацьовувати внутрішні переконання та хвилювання.

"Я була паралізована, я не могла ходити. Верхня частина мого тіла рухалась, а нижня – взагалі ніяк. Це був дуже складний період, бо ти не можеш бути собою, не можеш нічого робити. Це було дуже для мене важко. Але з цього чорного періоду свого життя я винесла два уроки. Все найчорніше можна завжди розфарбувати яскравими барвами, що я й зробила, бо моя голова почала продукувати візуальні ідеї, я почала малювати. Оскільки мені важко було користуватися чимось іншим, крім нитки й голки, то я почала малювати ниткою та голкою. І найважча війна – все ж таки з самим собою, бо ти залишається наодинці з собою і треба якось подолати своїх внутрішніх демонів", - говорить артистка.

Анжеліка Рудницька / © facebook.com/AnzhelikaRudnytska

Анжеліка Рудницька також зізналась, що хвороба в неї виникла на тлі жахливої перевтоми, коли організм був повністю виснажений. Нині артистка намагається берегти себе. Щоправда, співачці треба раз на пів року проходити курс реабілітації, але вона під час повномасштабної війни не робить цього. Знаменитість прийняла таке рішення з поваги до військових, адже їм немає коли перепочивати.

"Окрім великої втоми нічого не було. Мене поклала на ліжко тотальна перевтома. Неврологи радять трішки втихомиритися і приходити на курс реабілітації. Мені треба раз на пів року проходити курс. Але я за час повномасштабної війни жодного разу не була на реабілітації" – додала артистка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: РУДНИЦЬКА: НЕВІДОМЕ ПРО ТЕРИТОРІЮ А, плітки про романи та хворобу, що ПРИКУВАЛА ДО ЛІЖКА

