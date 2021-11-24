Українська співачка шокувала набряклим обличчям після косметологічної процедури

SHADU складно їсти, пити і спати.

Українська співачка SHADU, справжнє ім'я якої Ксенія Шадурська, шокувала набряклим обличчям після косметологічної процедури.

Так, днями виконавиця зробила "уколи краси", аби позбутися комплексів дитинства – їй не подобалися синці під очима. Втім, у знаменитості відбулася алергічна реакція на препарат. У Ксенії набрякло обличчя і вже декілька днів артистка рятується лише знеболювальними, оскільки їй складно їсти, пити і спати.

SHADU / instagram.com/offi_shadu

"Мені дуже страшно, дууууже! Жахливі думки лізуть у голову. Я пітнію, кричу на всіх, плачу… У мене алергічна реакція! Таке іноді буває! Я з моїм лікарем на зв'язку та вже приймаю препарати! Набряк повинен зникнути протягом тижня!" – написала SHADU.

Співачка додала, що попри прикрий інцидент вона планує досягни своєї мети – мати відкритий погляд без втоми та синців.

"Я дуже вірю в медицину та косметологію! І вважаю, що майбутнє краси за технологіями. Адже як круто, що ми живемо в 21 столітті, коли можна виправити будь-яку ваду", – додала вона.

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