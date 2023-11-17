Українська співачка шокувала зізнанням, як завдяки Пугачовій і Януковичу купила квартиру в Ірпені

Українська співачка Міла Нітіч, яка нещодавно зізналася в аб'юзивних стосунках, вперше відверто розповіла, на які гроші купила собі помешкання на 93 квадратних метри в Ірпені напередодні повномасштабного вторгнення.

За словами Нітіч, їй нема чого приховувати. Артистка в інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла, як 2009 року була учасницею восьмого міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики «Нова хвиля». Звідти вона привезла 50 тисяч доларів, якими її нагородила російська співачка Алла Пугачова. Після цього Міла взяла участь у передвиборчій кампанії Віктора Януковича. Вона співала на одному із заходів, присвячених агітації за політика.

"У 2009 році, коли ми повернулися з "Нової хвилі", ми отримали приз від Алли Борисівни – 50 тисяч доларів. І після цього у нас була передвиборча кампанія. Тоді ми співали за Віктора Януковича. Я не буду це приховувати. Чого боятися це говорити, якщо це був 2009 рік", - зізналася знаменитість.

Міла Нітіч і Володимир Бебешко

Також Нітіч відверто розповіла, що отримала соціальне житло у рідному Хмельницькому. Гроші на нього дав тогочасний музичний продюсер артистки Володимир Бебешко. На той момент їй було всього 18 років. Втім, після тривалого часу проживання там тата з родиною, виконавиця зважилася продати квартиру. Склавши разом усі гроші, вона зробила перший внесок на купівлю помешкання в Ірпені.

"У цій квартирі десь до 19-го року жив мій тато з сім'єю, а потім я прийняла рішення, що я хочу своє житло. Оскільки я на той момент прожила вже дев'ять років у Києві, а у мене нічого свого не було. І ми були на грані розриву з Володимиром Володимировичем (Бебешко - прим. ред.). Я продаю ту квартиру й роблю перший внесок у квартиру в Ірпені", - додала знаменитість.

Міла Нітіч

Зрештою, навесні 2023 року Міла Нітіч продала свою дивом вцілілу величезну квартиру в Ірпені. За оселю без ремонту вона отримала 88 тисяч доларів. Виручені кошти Міла хоче вкласти у розвиток сольної співочої кар'єри.

Нагадаємо, нещодавно до нового двоповерхового будинку переїхали закохані бізнесвумен Даша Кацуріна та шоумен Володимир Дантес. Пара вже показала, як облаштувала побут і проводить час з дітьми Даші від ексшлюбу з Мішою Кацуріним.

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