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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Українська ведуча шокувала, як Маша Маліновська в Росії принижувала її: "Казала, ти жирна корова"

Також ведуча пригадала свій досвід роботи в РФ до 2014 року.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Маша Маліновська та Аліна Доротюк

Маша Маліновська та Аліна Доротюк

Українська інтерв'юерка Аліна Доротюк, яка раніше розсекретила заручини, шокувала, як у Росії ведуча Маша Маліновська принижувала її.

Аліна працювала журналісткою на одному з відомих телеканалів в Україні. Зокрема, до 2014 року вона їздила у відрядження до Росії, де також брала інтерв'ю у різних знаменитостей. Одного разу Доротюк довелося працювали з ведучою Машею Маліновською. Інтерв'юерка пригадала на YouTube-каналі Марічки Падалко, як росіянка з нічого почала принижувати її та обзивати "гладкою".

"Я відписала тисячі інтерв'ю з різними людьми. Були і ведучі відомі доволі. Коли я ставила запитання, вона мені казала: "Подивися, ти жирна тварь, корова, а я красавіца". Це була доволі відома телеведуча, топова тоді на той момент в Росії. Маша Маліновська", - шокувала Доротюк.

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Аліна Доротюк / © instagram.com/alina_dorotiuk_

Після 2014 року ведуча не їздила працювати до Росії. Тим не менш, російські телеканали намагалися її переманити. За словами Доротюк, в РФ цінували українських працівників, адже ті працелюбні та неабияк талановиті. Та ведуча говорить, що в неї була своя чітка позиція, тож від будь-яких зв'язків з Росією вона відмовилася.

"Почалася Революція Гідності, і всі, хто там працював, повернулися, все виробництво вони звернули і далі про жодну співпрацю з Росією і мови не мало бути. Наших спеціалістів завжди там цінували, тому що ми обдаровані, талановиті, працелюбні. І мене запрошували лишитися там кілька телеканалів їхніх, але моя родина, яка завжди мала чіткі проукраїнські погляди, у мене завжди була на першому місці. Я собі не уявляю, що мало статися, щоб я там залишилася і працювала, враховуючи, наскільки вже була критична ситуація наприкінці 2013 року, коли нас сюди повертали", - додала Доротюк.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: За кого ДОРОТЮК виходить заміж? Про особисте, пластику, роботу в Москві та гроші в YouTube

Нагадаємо, раніше Аліна Доротюк розповіла, як окупанти розбомбили її квартиру. Знаменитість після того купила нове житло під Києвом, але в її ЖК поцілив ворожий дрон.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1235
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