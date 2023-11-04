Відьма Марія Тиха назвала причину розлучення Меладзе і Брежнєвої, та розсекретила нового коханого артистки

Екстрасенска і спадкова відьма Марія Тиха, яка передбачила смерть очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, цього разу зробила розклад Таро на зірок.

Зокрема, відьма подивилася, що ж могло стати причиною розлучення співачки Віри Брежнєвої та продюсера Костянтина Меладзе. Карти показали Тихій, шо подружжя просто "набридло одне одному". Минула пристрасть, не залишилося емоцій:

"Четвірка кубків говорить про те, що вони набридли одне одному. Таке буває, коли вже одне одного не хочеш, коли нема ані іскри, ані емоції. Це перше. Друге – дід награвся. А третє, тут чітко падає Колісниця і вона (Брежнєва – прим.ред). Я так розумію, що коли почалася повномасштабна війна, вона просто виїхала і після цієї поїздки все. Тобто це поїздка дала такий поштовх для розлучення", - сказала відьма у відео на своєму YouTube-каналі.

Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/meladzemusic

Також екстрасенска подивилася ставлення Меладзе до України. Карти показали Марії, що у Костянтина є "якась емоційна прив'язка" до України, але він "дуже переживає за своє багатство" і в Україні, в Росії:

"В нього було багато проєктів тут, в Україні. Це якісь бенди можуть бути, співачки. Він за це переживає. Мені здається, що він переїжджає. Залишив бізнес свій і переїхав. У нього в Росії багато майна залишилося і в Україні теж. 10-ка кубків – це родина. Тобто його родина залишилася там, близькі, родичі", - прокоментувала Тиха.

Подивилася вона й те, як Брежнєва ставиться до України. Екстресенска зазначила, що Брежнєва з теплом ставиться до України і тут всі її родичі:

"Гарне, до речі (ставлення – прим.ред). Карта Імператриці. Я так розумію, мами, бабусі, -тут живуть всі. Тут тупо жінок показує, які тут живуть, це її рід. І карта миру – гарне ставлення. Але проблема в тому, що вона його трошки похєрила тим, що вона в Росії була довгий період часу", - сказала Тиха.

Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Окрім того Тиха поцікавилався у карт, чи вільне зараз серце Віри Брежнєвої. Таро показали, що у співачки є чоловік, який молодший від Костянтина Меладзе:

"Є якийсь чоловік. Король пентаклів падає. Там молодший чоловік, ніж Костянтин Меладзе", - сказала Тиха.

ЕксВіра Брежнєва, VERA

Нагадаємо, раніше у Мережі ширилися чутки про те, що Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе розійшлися через різні погляди на повномасштабну війну в Україні. Нещодавно брат продюсера, Валерій Меладзе вніс деяку ясність у цю ситуацію і частково назвав причини розлучення Костянтина з артисткою.

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