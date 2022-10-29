Українські красуні-захисниці знялися у фотосесії для ELLE "Жінки на фронті"

Українські захисниці, які боронять Україну на передовій, взяли участь у фотосесії під назвою "Жінки на фронті".

Знімання організував глянець ELLE. Зазначимо, що у 42 тисячі жінок наразі несуть службу в українській армії і на рівні з чоловіками захищають нашу країну на фронті.

У зніманнях взяли участь військовий психолог Вікторія Кравченко, парамедикиня Маргарита Рівчаченко, парамедикиня з позивним "Ластівка", снайперка Євгенія Емеральд, старша лейтенантка НГУ Христина з позивним "Кудрява".

стрілець Олександра / Фото: elle.ua

військова парамедикиня Ластівка / Фото: elle.ua

військова Христина, позивний "Кудрява" / Фото: elle.ua

Маргарита Рівчаченко / Фото: elle.ua

Оксана Рубаняк, позивний Ксена / Фото: elle.ua

Кожна з героїнь на фотографіях постала у своїй військовій формі, а дехто зі зброєю у руках. Захисниці поділилися своїми історіями. Так, військовий психолог Вікторія Кравченко поділилася, чи зіштовхувалася з гендерною дискримінацією та які складнощі їй довелося подолати:

"В жодному з підрозділів, де я проходила військову службу, проявів гендерної дискримінації щодо мене не було. Вважаю, що тільки від людини залежить ставлення оточуючих до неї. Незалежно від статі та гендерної приналежності. Кожного дня мені доводиться долати певні складнощі. Про деякі з них я зараз говорити не можу. Але колись, думаю, обов’язково поділюсь і цим. Головна болюча тема для мене на сьогоднішній день – моя дитина. Мій Марк, який уже більше чотирьох місяців перебуває не поряд зі мною. Більше чотирьох місяців я не можу його обіймати та просто бути поряд (слава Богу, що у нас із чоловіком була можливість його побачити хоча б пару разів після трьох місяців повномасштабної війни). Я не бачу, як зростає та дорослішає моя дитина. Я почуваюся винною. Але кожного разу нагадую собі, для чого я у Збройних Силах України. Я роблю свій внесок для нашої скорішої Перемоги. Для того щоб кожна дитинка якомога швидше мала змогу обіймати своїх батьків", - поділилася Вікторія.

Вікторія Кравченко / Фото: elle.ua

Катерина Бабіч, позивний "Гаєчка" / Фото: elle.ua

А снайперка Євгенія Емеральд поділилася, що до війни у неї були стосунки, але коли почалося повномасштабне вторгнення, коханий виїхав за кордон і залишив її саму.

До війни в мене були стосунки. Але коли розпочалася війна, кохана людина виїхала за кордон, "залишила мене саму. Багато з тих, кого я вважала своїми друзями, відвернулися від мене. Це були дуже заможні люди, які замість того, щоби підтримати свою країну, просто втекли. Я не маю на увазі жінок та дітей, бо це святе. Але вважаю, що дорослі, сильні чоловіки мусять залишатися. Необов'язково йти на передову, можна допомагати іншими шляхами — волонтерити, займатися логістикою. Наші погляди із цими людьми розійшлися, вони почали мене засуджувати. Війна показала, хто насправді твій друг", - поділилася Емеральд.

снайперка Євгенія Емеральд / Фото: elle.ua

парамедикиня Аліна Михайлова / Фото: elle.ua

парамедикиня Ірина Цибух / Фото: elle.ua

командир взводу Юлія Микитенко / Фото: elle.ua

Нагадаємо, що на фронті Євгенія Емеральд зустріла нове кохання. 14 жовтня – у День захисників та захисниць України – Євгенія Емеральд вийшла заміж. Обранцем Євгенії став військовий Євген Стипанюк, з яким снайперка познайомилася на війні. Весілля відгуляли просто на передовій у Харківській області, а розписав закоханих генерал ЗСУ. Днями снайперка зізналася, що чекає на дитину.

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