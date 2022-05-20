Українські пісні та виступ Зеленського: Оля Полякова у синьо-жовтій сукні відіграла концерт у США

Співачка Оля Полякова вирушила в американський благодійний тур на підтримку України.

Так, артистка відіграла свій перший концерт в рамках американського туру у Маямі. Для благодійних заходів Полякова обрала стриману синьо-жовту сукню до підлоги. Під час виступу артистка співала багато українських пісень.

Зокрема зі сцени пролунали "Щасливі люди" – саундтрек з кінофільму "Зірки за обміном", "Колискова мелодія", "Сіла птаха", "Ой, у лузі червона калина". Також співачка виконала свої знамениті "Шлепки" і "Королева ночи".

Окрім того, під час шоу Полякова показала виступ президента України Володимира Зеленського, у якому він закликав підтримати нашу країну, пише Telegram-канал "Культурная прачечная".

"Де б ми не були, що б ми таке гарне не бачили і смачне не їли, ми всі хочемо одного - повернутися додому! Хай буде Україна, хай буде перемога, хай якомога швидше буде мир. І якщо всі у світі будуть просити цього, Бог не може нас не почути. Він обов‘язково нам його подарує, бо ми того варті", - сказала Полякова зі сцени.

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