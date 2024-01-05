Українські секс-символи 90-х тоді і зараз: як Іво Бобул, Стас Боклан та інші змінилися з роками

Одні знаменитості майже не змінилися, а інших просто не впізнати.

У 1990-х роках в українському шоубізнесі відбувся справжній бум на зірок. З'явилося чимало знаменитостей, які полюбилися українцям.

Зокрема, сплеск відбувся як в музичному, так і в театральному мистецтві. Нові музиканти та актори ставали улюбленцями публіки. Ними захоплювалися, їх слухали та на них дивилися.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, який вигляд секс-символи 90-х мали тоді та як вони змінилися з роками.

Павло Зібров

Співак розпочав свою кар'єру 1986 року. У 90-х артист був неабияк популярним. Ба більше, у Зіброва була чимала армія шанувальниць, які від нього шаленіли. Музикант навіть розповідав, як одного разу його фанатка залізла до нього на четвертий поверх у зливу, адже хотіла зустрітися з ним. Однак серце Павла Зіброва належить лише його дружині, тій самій Марині.

Павло Зібров

Іво Бобул

Артист розпочав свою кар'єру далекого 1980 року. Його пісні стали неабияк популярними. Чимало слухачів приходили на концерти Іво Бобула, аби послухати шлягери "Осінній сад", "А липи цвітуть", "Все золото світу", "Скажи любила" та інші. У 90-х роках виконавець вважався справжнім секс-символом української естради.

Іво Бобул

Стас Боклан

Український актор Стас Боклан розпочав свою акторську кар'єру 1984 року. Артист знімався у багатьох стрічках, що принесли йому не лише визнання, а й чималу армію прихильників. До речі, після виходу серіалу "Папік" за Стасом Бокланом знову закріпилося звання секс-символа.

Стас Боклан

Юрко Юрченко

Український співак розпочав свою кар'єру в 90-х роках та став шалено популярним. Від пісень гурту, де Юрко Юрченко був солістом, просто шаленіли прихильники. На концерти приходило чимало глядачів, аби послухати такі хіти, як "Я йду", "Відпусти", "Така наша любов", "В пустелі диких снів" та багато інших. Та не лише пісні артиста зводили з розуму, а й зовнішність. Від його довгих кучерів шаленіла й не одна прихильниця.

Юрко Юрченко

Віктор Павлік

Співак увірвався до української естради на початку 1990-х років. Шалену популярність артистові приніс його хіт "Шикидим", а разом із тим і чималу армію прихильників. Зухвалий образ Віктора Павліка з довгим кучерявим волоссям, який на концертах виступав у шкіряній куртці, надовго запам'ятався глядачам.

Віктор Павлік

EL Кравчук

Український співак був шалено популярним у 1990-х та 2000-х роках. Платівки музиканта ставали шалено популярними, а кількість його прихильників лише збільшувалася. Однак з роками EL Кравчук зник з української естради.

EL Кравчук

Олександр Пономарьов

Музикант розпочав свою кар'єру далекого 1992 року. Пісні Пономарьова ставали хітами, а популярність співака лише росла. Після участі в "Євробаченні" артист став ще більше упізнаваним. З роками музикант не втратив своєї популярності.

Олександр Пономарьов

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