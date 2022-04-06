Українські військові кажуть, що Андрій Макаревич приїхав до звільненої від російських окупантів Бородянки

Про це розповів один з українських військових, який супроводжував до міста співачку Руслану.

Лідер російського рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич приїхав до звільненої від російських окупантів Бородянки.

Про це стало відомо з відео співачки Руслани, яке вона оприлюднила у Facebook. Як відомо, днями артистка побувала у Бородянці, куди привезла гумдопомогу та показала, що після себе російські війська залишили у місті.

Поки Руслана знімала, один з військових, який її супроводжував, розповів, що до Бородянки приїхав Макаревич:

"Ми зараз до школи під'їдемо, там буде більше людей. От розумієш, дивись, приїхав Макаревич, це їхній хлопець. А зараз приїдеш ти – перша, хто…" – сказав військовий, певно, маючи на увазі, що Руслана перша зі знаменитих українців, яка після звільнення міста приїхала сюди.

Опубликовано Ruslana Lyzhychko Вторник, 5 апреля 2022 г.

Зазначимо, що тим часом у себе в Facebook Макаревич заступився за тих відомих росіян, які з початку війни покинули РФ і яких активно критикують ті, хто залишився в країні:

" Бачу тявкання стосовно тих, хто виїхав - Алли, Максима, Чулпан, Земфіри... Це Росія поїхала від вас, мудаки. Тому що Росія – вони, а не ви", - написав Макаревич.

Вижу тявканье по поводу уехавших - Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачьё. Потому что Россия - они, а не вы. Опубликовано Андреем Макаревичем Вторник, 5 апреля 2022 г.

Як відомо, музикант підтримує Україні і не раз звертався до росіян і критикував дії Путіна.

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