Українські зірки без макіяжу та фотошопу: Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Тіна Кароль та інші

Зірок шоубізнесу прихильники звикли бачити з яскравим макіяжем. Зокрема, сцена для привернення більшої уваги вимагає косметики. Окрім цього, макіяж може бути частиною образу.

Утім, фанам цікаво, а який же мають вигляд їхні кумири без жодної краплі косметики та використання фотошопу.

Знаменитості не приховують свою природну красу та залюбки публікують "чесні" світлини у фотоблогу.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала знімки зірок, на яких вони зображені без макіяжу та фотошопу.

Ольга Сумська

Популярна 56-річна акторка має неперевершений зовнішній вигляд. Час від часу знаменитість може поділитися у фотоблогу чесним фото, де зображена без жодної краплі косметики та фотошопу. З віком природна краса Сумської нікуди не зникла. Знаменитості у 56 років вдається мати молодий та свіжий вигляд.

Ольга Сумська з косметикою та без неї

Тіна Кароль

Популярна співачка на сцені завжди виступає з ефектним макіяжем – яскравою червоною помадою та нафарбованими очима. У повсякденному житті зірка рідко користується косметикою та спокійно показує прихильникам фото і відео, де показує свою природну красу. Фотошопом та фільтрами Тіна теж нечасто користується.

Тіна Кароль з косметикою та без неї

Надя Дорофєєва

Знаменитість часом публікує у фотоблогу світлини, на яких зображена без макіяжу та фотошопу. У коментарях під такими знімками Надя отримує чимало компліментів щодо свого зовнішнього вигляду. Як раніше ділилася сама Дорофєєва, вона ретельно доглядає за шкірою обличчя, що дозволяє їй мати гарний вигляд Співачка завжди ретельно очищує її від бруду та залишків косметики.

Надя Дорофєєва з косметикою та без неї

Настя Каменських

Виконавиця на сцені, де виступає з яскравим макіяжем, має гарний вигляд. Утім, у повсякденному житті Настя теж неперевершена. Знаменитість не соромиться публікувати світлини, де зображена без жодної краплі косметики та фотошопу.

Настя Каменських з косметикою та без неї

Каменських раніше розповідала, що в неї є декілька секретів, які допомагають їй зберегти красу та молодість якомога довше. Співачка відвідує косметолога, користується натуральною косметикою та в повсякденному житті за необхідності наносить на обличчя лише мінімум макіяжу. Окрім цього, Каменських має суху шкіру, тож постійно її зволожує.

Леся Нікітюк

Ведуча не соромиться показати прихильникам свою природну красу, тож час від часу може опублікувати світлини, де зображена без жодної краплі декоративної косметики та фотошопу.

Леся Нікітюк без косметики та з нею / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся зізнавалась раніше, що зберегти якомога довше красу та молодість їй допомагає доволі простий догляд. Знаменитість відвідує косметолога, ретельно очищує шкіру та зволожує її.

Злата Огнєвіч

Виконавиця, як і всі інші артисти, на сцені завжди виступає з макіяжем. Утім, співачка полюбляє прийти додому та змити з обличчя косметику. Злата не соромиться зробити фото "до" та "після" і показати прихильникам. На таких знімках зазвичай помітно, що зовнішній вигляд Огнєвіч майже не змінилася.

Злата Огнєвіч з косметикою та без неї

Оля Полякова

Виконавиця залюбки показує прихильникам свою природну вроду. Знаменитість не соромиться публікувати знімки, де зображена без жодної краплі декоративної косметики та фотошопу. Утім, Полякова зізнавалась, що робить уколи краси, зокрема – ботокс. Співачці це допомагає боротися зі зморшками.

Оля Полякова з косметикою та без неї

Катерина Осадча

Популярна ведуча зазвичай зображена з макіяжем, коли позує перед телекамерами. А от у повсякденному житті зірка залюбки показує свою природну красу, де постає без жодної краплі декоративної косметики. Фотошопом знаменитість теж не користується.

Катерина Осадча без косметики та з нею

Джамала

Співачка час від часу показує прихильникам, який вигляд має без макіяжу, та отримує від них чимало компліментів щодо зовнішнього вигляду. Артистка публікує фото, де позує перед камерою без жодної краплі декоративної косметики.

Джамала з косметикою та без неї

Камалія

Виконавиця зазвичай зображена на фото та відео з яскравим макіяжем. Іноді знаменитість навіть отримує зауваження, що перебільшує з косметикою. Утім, артистка не соромиться показати свою природну красу фанам та у фотоблогу публікує домашній контент, де зображена без макіяжу та фільтрів.

Камалія з косметикою та без неї

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