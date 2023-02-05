Українські зірки, які кинули курити: Дантес читав спеціальну книгу, а Зібров – дав обіцянку мамі

Знаменитості теж можуть потрапити в тенета шкідливих звичок, і вони, як ніхто інший, знають, як складно їх позбутися.

Деякі зірки мали чималий стаж куріння, а деякі одразу зрозуміли, що треба одразу кидати цигарки.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок, які свого часу курили, однак змогли позбутися шкідливої звички. Знаменитості поділилися своїм досвідом.

Володимир Дантес

Український співак почав курити у 23 роки. А все тому, що йому не подобався власний "дзвінкий" голос. Дантес сподівався, що цигарки зроблять його більш мужнім. Спочатку Володимиру не подобалося палити, співаку навіть було зле через це. Однак згодом це все минуло, і так виконавець став активним курцем.

Так тривало 3-4 роки, доки артист не вирішив, що вже час щось змінювати. Так Дантес почав курити електронні цигарки.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Роки 3-4 курив цигарки, доки не задовбав сморід від них. Смердить все! Особливо взимку, коли куриш на вулиці, заходиш, і ти стаєш епіцентром смороду для всіх і для себе", - розповідав раніше артист.

Однак Володимиру не подобалося й те, що він залежний від електронних цигарок. Артист розумів, що самотужки із залежністю йому не впоратися, тож виконавець знайшов книгу, яка допомогла йому кинути курити. І це було правильним рішенням Дантеса, адже у нього помітно покращився стан здоров'я.

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я багато займаюся спортом. Сила, швидкість, витривалість – все покращилося у два-три рази. Шкіра, дихання, повернулися до мене мої високі ноти", - розповів музикант.

Наталія Могилевська

Виконавиця тривалий час боролася зі шкідливою звичкою. А спробувала артистка цигарку ще у п'ять років, адже хотіла бути схожою на старшу сестру, яка курила. Шкідлива звичка тривалий час не відпускала Наталію. Позбутися куріння Могилевській було нелегко. Артистка палила електронні та трав'яні цигарки, клеїла антинікотиновий пластир, пила багато води. Врешті-решт Могилевська перемогла залежність та вже понад 10 років не курить.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зокрема, без цигарок у знаменитості поліпшилося здоров'я та став куди більш дзвінкий голос.

"Відсотків 90 людей, які кидають курити, починають одужувати. Я вам скажу, навіть дискомфорт є певний - з легенями відбувається. Дихати важче, а не легше перші пару місяців. Але потрібно обов'язково перечекати цей період тому, що все тимчасово. Десь рік йде на відновлення організму", - розповідала Могилевська, коли кинула палити.

Павло Зібров

Виконавець тривалий час палив. Однак Зібров не курить вже понад 20 років. Допомогли артисту позбутися згубної звички декілька факторів. По-перше, у нього була маленька донька, і він розумів, що для Діани дим цигарок шкідливий. По-друге, на рішення кинути курити вплинула покійна мама артистк. Рідна людина перед смертю взяла у сина обіцянку, що він не палитиме. Зібров ділився, що відтоді жодного разу не порушив слова, яке дам мамі.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"У мене народилася донька, і я розумів, що воно (куріння – ред. прим.) шкідливе, а особливо вокалістам. Це все ж таки сушить голосові зв'язки, а нам ними працювати – це наш інструмент. І я відчув, що коли перекурю, а ще й як вип’ю – вони сиплять, вниз падають, і потім дуже тяжко працювати. І мама про це знала, відчувала, мабуть. І перед своєю смертю вона порадила одне, друге, третє і сказала: "Павлику, я тебе прошу, кинь палити". І я подивився в очі, пообіцявши, що кину палити. А це велика відповідальність! Як я мамі сказав, і її не стало на другий день. Все!" – пригадував Зібров в інтерв'ю одному з телеканалів.

Олег Скрипка

В одному з інтерв'ю музикант зізнався, що теж мав шкідливу звичку. Скрипка курив в 22-24 роки, однак йому вдалося кинути. Щоправда, не з першої спроби. Музиканту тоді допоміг аналіз. Так, співак провів паралель, де розглянув плюси та мінуси паління. Недоліків виявилося куди більше аніж переваг.

Олег Скрипка

Сашко Положинський

Музикант у юному віці час від часу міг викурити цигарку. На артиста впливала його компанія, де були курці. Однак згодом Положинський зрозумів, що куріння йому не потрібне. Ба більше, артисту взагалі не подобається ані запах, ані смак цигарок. Від цього виконавця навіть може знудити.

Сашко Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Коли я був значно молодшим, я часом тягнув сигарету, а то й чийсь недопалок. За компанію. Я підпадав під вплив оточення, перебував у полоні хибних уявлень, нібито справжній чоловік обов'язково мусить смалити, я не одразу зрозумів, що людина не повинна в своєму житті робити те, чого не хочеться. Я, коли трішки підріс та помудрішав, зрозумів, що мені це зовсім не потрібно, більше того – мені цього зовсім не хочеться", - розповідав артист в інтерв'ю, пише center-life.org.

Андрій Доманський

Ведучий почав палити ще на першому курсі інституту, і шкідлива звичка неабияк вплинула на його здоров'я. Доманський зрозумів, що треба щось змінювати, коли у нього народився син. Ведучий хотів бути гарним прикладом до хлопчини.

Андрій Доманський / Фото: instagram.com/andreydomanskyi

"Я почав курити на першому курсі інституту. До двадцяти п’яти років я запустив себе сильно зовні і в плані здоров’я. Я зрозумів, що в мене росте син, і замість того, щоб бачити, як я свого часу, здорового і сильного батька, він буде бачити якусь невиразну руїну. Потрібно було покінчити з цим одним ударом, і я тоді серйозно зайнявся своїм здоров’ям і кинув", - розповідав ведучий, пишу center-life.org.

Читайте також: