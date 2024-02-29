Українські зірки, які стрімко схуднули за короткий проміжок часу: фото до та після

Чимало українських знаменитостей можуть похизуватися стрімким схудненням, однак не всім вдавалося досягнути бажаного результату за короткий проміжок часу.

Одним зіркам вистачало декілька місяців, аби скинути зайві кіло, іншим – пів року, а третім – рік, хоча й цифра на вагах дійсно приголомшує.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку про знаменитостей, які стрімко схуднули за короткий проміжок часу, а також їхні фото до та після.

Alyosha

Виконавиця схудла під час повномасштабної війни через стрес. Співачка скинула 10 кіло, і нині її вага становить 44 кілограми. Alyosha зізнається, що для неї це дуже мало, тож вона намагається набрати. Утім, поки що артистці не вдається цього зробити. Як зізнавалась співачка, іноді вона просто не встигає щось поїсти.

Alyosha

Анна Неплях

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" важила 71 кіло. Хоч модель і подобалася собі у такій вазі, утім у неї виникли проблеми зі здоров'ям, яких вона хотіла позбутися. За пів року Неплях вже повернулася у форму. Блогерка не надто обмежувала себе в їжі, але повністю відмовилася від вживання алкоголю, а також попіклувалася про своє ментальне здоров'я.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Раміна Есхакзай

Блогерка зайнялася своєю фігурою 2023 року. За пів року знаменитості вдалося схуднути на понад 10 кіло. Раміна сиділа на дієті, а також займалася спортом. Однак нещодавно Есхакзай зізналась, що в неї активізувалася булімія. Нині блогерка працює з психотерапевтом, аби позбутися розладу харчової поведінки.

Раміна Есхакзай

Ксенія Мішина

Акторка під час війни набрала 12 кіло. Артистка зізналась, що вона тоді постійно заїдала стрес. Якось Мішина звернула увагу на своє відображення в дзеркалі, і воно їй не сподобалося. Тоді артистка серйозно взялася за фігуру. За чотири місяці акторці вдалося позбутися набраних кілограмів. Як зізналась знаменитість, вона працювала з командою, яка розробили їй тренування, а також дієту.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Тоня Матвієнко

Співачка різко схудла на 10 кіло. Та, на жаль, артистка стрімко скинула вагу через горе, яке сталося в її сім'ї. Тоня Матвієнко тоді взагалі нічого не могла їсти. Нині ж виконавиця намагається стабілізувати вагу та більше не худнути. Також Матвієнко планує почати ходити до спортзалу, аби підтягнути тіло.

Тоня Матвієнко

Даша Квіткова

Блогерка набрала вагу після пологів, однак доволі швидко повернулася у форму. Зокрема, знаменитість почала дотримуватися спеціальної дієти, а також займатися спортом. Даші за понад рік вдалося схуднути на 35 кіло. Нині ж блогерка і далі стежить за своїм тілом, але вже не худне, а набирає м'язову масу.

Даша Квіткова

MELOVIN

Виконавець схуднув на 16 кіло. Утім, артистові це вдалося зробити після того, як він дізнався, що страждає від діабету. MELOVIN переосмислив своє харчування. У раціоні співака тепер здорова їжа, а також відсутній алкоголь.

MELOVIN

Олександра Заріцька

Співачка ретельно стежить за своєю фігурою. Зокрема, за останній час знаменитості вдалося схуднути на понад 20 кіло. Як зізнавалась Заріцька, вона ретельно стежить за харчуванням, а також веде активний спосіб життя та займається спортом.

Олександра Заріцька

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