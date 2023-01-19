Українські зірки, які жодного разу не були у шлюбі: Нікітюк, Дурнєв, Барських та інші

Хтось із них мав невдалий досвід, а хтось просто насолоджується самотністю.
Попри шалену популярність, красу та увагу в протилежного полу, деякі знаменитості жодного разу не були в офіційному шлюбі.
Хтось насолоджується самотністю та не шукає стосунків, у когось були невдалі романи, після яких не хочеться знову помилитися, а комусь просто не вдається знайти ідеального партнера чи партнерку.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про українських зірок, які жодного разу не були у шлюбі.
Леся Нікітюк
Телеведуча тримає своє особисте життя у таємниці. Утім, 2017 року Леся збиралася виходити заміж. Тоді обранцем знаменитості був її сусід. Однак їхні стосунки не склалися, і 2019 року весілля скасували. Наразі Леся має статус завидної холостячки.
Олексій Дурнєв
Шоумен, схоже, тримається осторонь серйозних стосунків. Хоча за Олексієм упадають чимало дівчат, сам він уникає романтичних зв'язків. Щоправда, Олексію восени минулого року приписували роман з блогеркою Дашею Майоровою, адже їх нібито заскочили на побаченні у Чернівцях. Дурнєв одразу ж пояснив, що вони просто друзі.
Загалом, за свої 36 років шоумен жодного разу не був одружений.
Ектор Хіменес-Браво
Зірка українського кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво неохоче ділиться подробицями особистого життя, адже не хоче, щоб увага публіки зіпсувала стосунки. Тривалий час Ектор зустрічався з Анною Тягун, утім вони розійшлися. Нині кухар має стосунки з молодою українкою. Час від часу Ектор ділиться романтичними фото з нею.
51-річний Ектор так і не був жодного разу у шлюбі.
Злата Огнєвіч
Українській виконавиці не щастить у стосунках. Чоловіки часто завдавали Златі болю. Артистка навіть зізнавалась, що зустрічалася з одруженим. Огнєвіч намагалася побудувати стосунки на романтичному проєкті "Холостячка-2", однак і це не закінчилося успіхом. На фіналі артистка обрала Андрія Задворного, який за декілька місяців пішов від неї.
Євген Клопотенко
Відомий кухар – завидний холостяк. Євген жодного разу не був одружений та немає дітей. Схоже, в особистому житті Клопотенка нічого й не зміниться. Нещодавно він приголомшив зізнанням, що ніколи не зможе прожити все життя з однією жінкою, адже він полігамний.
Даша Астаф'єва
Палка брюнетка не обділена увагою чоловіків. Знаменитість мала серйозні стосунки, утім шлюбом вони так і не завершувалися. Нині Даша має стосунки. Однак, після останнього невдалого роману, Астаф'єва вирішила не розповідали нічого на публіку. Зірка лише зізналась, що неймовірно щаслива у стосунках з обранцем.
Міша Романова
Популярна артистка ніколи не була у шлюбі. Знаменитість виховує сина, якого народила від чоловіка, ім'я якого ніколи не розголошувала. Нині артистка щаслива у стосунках. Свого обранця Міша хоч і показує, але приховує його обличчя і нічого про коханого не розповідає.
Артем Пивоваров
Відомий виконавець неохоче розповідає подробиці особистого життя. Музикант тривалий час зустрічався з Дашею Чередніченко, з якою познайомився під час знімань кліпу. Утім, пара розійшлася. Серце 31-річного холостяка нині вільне.
Макс Барських
Відомий співак має тисячі прихильниць, які мріють про стосунки з ним. Сам співак жодного разу не був одружений та немає дітей. Наразі навіть невідомо, чи є в артиста кохана, адже він тримає особисте життя у таємниці.
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