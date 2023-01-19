Українські зірки, які жодного разу не були у шлюбі: Нікітюк, Дурнєв, Барських та інші

Попри шалену популярність, красу та увагу в протилежного полу, деякі знаменитості жодного разу не були в офіційному шлюбі.

Хтось насолоджується самотністю та не шукає стосунків, у когось були невдалі романи, після яких не хочеться знову помилитися, а комусь просто не вдається знайти ідеального партнера чи партнерку.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про українських зірок, які жодного разу не були у шлюбі.

Леся Нікітюк

Телеведуча тримає своє особисте життя у таємниці. Утім, 2017 року Леся збиралася виходити заміж. Тоді обранцем знаменитості був її сусід. Однак їхні стосунки не склалися, і 2019 року весілля скасували. Наразі Леся має статус завидної холостячки.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Олексій Дурнєв

Шоумен, схоже, тримається осторонь серйозних стосунків. Хоча за Олексієм упадають чимало дівчат, сам він уникає романтичних зв'язків. Щоправда, Олексію восени минулого року приписували роман з блогеркою Дашею Майоровою, адже їх нібито заскочили на побаченні у Чернівцях. Дурнєв одразу ж пояснив, що вони просто друзі.

Олексій Дурнєв

Загалом, за свої 36 років шоумен жодного разу не був одружений.

Ектор Хіменес-Браво

Зірка українського кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво неохоче ділиться подробицями особистого життя, адже не хоче, щоб увага публіки зіпсувала стосунки. Тривалий час Ектор зустрічався з Анною Тягун, утім вони розійшлися. Нині кухар має стосунки з молодою українкою. Час від часу Ектор ділиться романтичними фото з нею.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

51-річний Ектор так і не був жодного разу у шлюбі.

Злата Огнєвіч

Українській виконавиці не щастить у стосунках. Чоловіки часто завдавали Златі болю. Артистка навіть зізнавалась, що зустрічалася з одруженим. Огнєвіч намагалася побудувати стосунки на романтичному проєкті "Холостячка-2", однак і це не закінчилося успіхом. На фіналі артистка обрала Андрія Задворного, який за декілька місяців пішов від неї.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Євген Клопотенко

Відомий кухар – завидний холостяк. Євген жодного разу не був одружений та немає дітей. Схоже, в особистому житті Клопотенка нічого й не зміниться. Нещодавно він приголомшив зізнанням, що ніколи не зможе прожити все життя з однією жінкою, адже він полігамний.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Даша Астаф'єва

Палка брюнетка не обділена увагою чоловіків. Знаменитість мала серйозні стосунки, утім шлюбом вони так і не завершувалися. Нині Даша має стосунки. Однак, після останнього невдалого роману, Астаф'єва вирішила не розповідали нічого на публіку. Зірка лише зізналась, що неймовірно щаслива у стосунках з обранцем.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Міша Романова

Популярна артистка ніколи не була у шлюбі. Знаменитість виховує сина, якого народила від чоловіка, ім'я якого ніколи не розголошувала. Нині артистка щаслива у стосунках. Свого обранця Міша хоч і показує, але приховує його обличчя і нічого про коханого не розповідає.

Міша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Артем Пивоваров

Відомий виконавець неохоче розповідає подробиці особистого життя. Музикант тривалий час зустрічався з Дашею Чередніченко, з якою познайомився під час знімань кліпу. Утім, пара розійшлася. Серце 31-річного холостяка нині вільне.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Макс Барських

Відомий співак має тисячі прихильниць, які мріють про стосунки з ним. Сам співак жодного разу не був одружений та немає дітей. Наразі навіть невідомо, чи є в артиста кохана, адже він тримає особисте життя у таємниці.

Макс Барських

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